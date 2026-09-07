Strava u Meksiku: Eksplozija vatrometa na vjerskoj proslavi usmrtila 10 ljudi. Ozlijeđeno 64

Najmanje deset ljudi poginulo je, a 64 su ozlijeđene u subotu navečer u eksploziji pirotehničkih sredstava tijekom vjerske proslave u Temascalcingu, u meksičkoj saveznoj državi México, javlja ABC News. Do eksplozije je došlo u blizini crkve Nuestra Señora de la Luz, a detonacija je prouzročila urušavanje zida, izvijestile su lokalne vlasti.

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Pokretanje videa... VIDEO Najmanje 10 ljudi poginulo je u eksploziji vatrometa tijekom mise u crkvi u Meksiku | Video: 24sata/reuters

U trenutku nesreće stotine ljudi okupile su se u blizini crkve i pripremale za vatromet koji je trebao biti dio vjerskog festivala. Nakon eksplozije nastao je kaos, dok su mještani kroz dim i ruševine pokušavali pronaći i izvući unesrećene.

Među ozlijeđenima su i dvojica svećenika, potvrdio je lokalni biskup.

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Ured državnog tužitelja pokrenuo je istragu kako bi se utvrdilo što je dovelo do eksplozije. Točan uzrok zasad nije poznat. Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama vidi se trenutak nakon detonacije, kada ljudi pretražuju područje oko urušenog zida i pokušavaju pomoći ozlijeđenima. Temascalcingo je općina s oko 66.000 stanovnika, smještena oko 160 kilometara sjeverozapadno od Ciudad de Méxica.

Foto: Luis Cortes

Pirotehnička sredstva često se koriste tijekom uličnih proslava i vjerskih festivala diljem Meksika, no nesreće su zbog njih relativno česte. Prije gotovo četiri godine u eksploziji u jednom selu na području općine Huejutla, u saveznoj državi Hidalgo, ozlijeđeno je 17 osoba.