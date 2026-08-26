STRAVA U MEKSIKU Na ulice pustili 21 razjarenog bika! Dvoje mrtvih, deseci ozlijeđenih

Tradicionalni festival utrke s bikovima u Meksiku, poznat kao "Huamantlada", završio je tragično. Dvije su osobe poginule, a gotovo desetak ih je ozlijeđeno nakon što je na ulice pušten 21 razjareni bik, a stravične snimke zabilježile su trenutke u kojima životinje nasrću na sudionike i probadaju ih rogovima, piše New York Post.

Događaj, koji se smatra meksičkom inačicom slavne utrke u španjolskoj Pamploni, održan je u subotu na ulicama grada Huamantla. Tisuće sudionika i promatrača okupilo se kako bi okušali sreću u izbjegavanju ljutitih životinja, no za dvoje sudionika ovogodišnji je festival bio koban. Ovo su ujedno i prvi smrtni slučajevi zabilježeni na ovom događaju u posljednjih osam godina.

Na ulicama grada pušten je 21 borbeni bik, svaki teži od 450 kilograma, stvarajući kaos među sudionicima željnim uzbuđenja. Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju zastrašujuće scene u kojima bikovi nasrću na ljude, bacajući ih u zrak i ostavljajući ih teško ozlijeđene na tlu.

Jedna od žrtava bio je 29-godišnji Juan Manuel Filomeno Herrera. Na snimci se vidi kako mještanin Huamantle pokušava izbjeći bika dok u pozadini svira glazba. U jednom trenutku se spotaknuo, a veselje okupljenih pretvorilo se u vrisku. Bik je skočio na Herreru i počeo ga bacati dok se on pokušavao izvući. Ubrzo je krv počela teći iz njegovog tijela i po ulici, dok su takozvani kauboji (wranglers) pokušavali obuzdati životinju.

Foto: X (Twitter)

Gledatelji su priskočili u pomoć Herreri, koji je ostao nepomično ležati na tlu. Odvukli su ga s ulice, a za njim je ostao krvav trag. Nažalost, kasnije je podlegao teškim ozljedama glave i prsnog koša, uključujući i probijeno plućno krilo.

Druga žrtva i deseci ozlijeđenih

Pedesetsedmogodišnji Luis Xolocotzi Ramirez nije imao više sreće. I njega je zahvatio bik, zadavši mu smrtonosne ozljede glave i prsa od kojih je kasnije preminuo u bolnici. Druge snimke prikazuju kako bik nasrće na ženu i baca je na festivalske štandove, no ona je uspjela pobjeći bez fatalnih posljedica.

Uz dvije smrtno stradale osobe, najmanje 11 ljudi pretrpjelo je razne ozljede, izvijestio je New York Post, ali su preživjeli.

Festival u Huamantli održava se od 1953. godine i grad ima jednu od najbogatijih povijesti borbi s bikovima i uzgoja u Meksiku. Međutim, ovogodišnji tragični ishod ponovno je potaknuo raspravu o vrijednosti i sigurnosti ove opasne tradicije, a mnogi se pitaju treba li se ona nastaviti.

Foto: X (Twitter)

Iako su ovo prve smrti u osam godina, incidenti nisu rijetkost. U kolovozu 2023. godine na istom je događaju ozlijeđeno dvadesetak osoba, od kojih su dvije završile u bolnici s teškim ozljedama. Godine 2012. utrka je također odnijela dva života, uz 18 ozlijeđenih.

Ovakvi događaji sve su češće na meti kritika udruga za zaštitu životinja, koje ih smatraju okrutnima, ali i opasnima za ljude. Tragedija u Huamantli potaknula je i lokalno stanovništvo na preispitivanje.

"U kojem trenutku tradicija postaje nepromišljenost, nasilje i nemar?" napisao je jedan komentator, Bruno Gonzalez, na Facebooku uz fotografiju preminulog Herrere. "A kad postane takva, isplati li se održavati je tijekom vremena? Neka počiva u miru."

*uz korištenje AI-ja