STRAVA U MEKSIKU Napadač kod piramide ubio turisticu i ranio sedmero. Otkrili i mogući motiv

U oružanom napadu na arheološkom nalazištu piramida Teotihuacán u Meksiku u ponedjeljak, 20. travnja, ubijena je jedna kanadska turistkinja, a više je osoba ozlijeđeno. Prema informacijama meksičkih vlasti, napadač je nakon pucnjave presudio sam sebi, piše BBC.

Napad se dogodio u ponedjeljak oko podneva na Piramidi Mjeseca, jednoj od dviju glavnih građevina na slavnom arheološkom lokalitetu Teotihuacán. Napadač, identificiran kao Julio César N., popeo se na gornju razinu piramide i počeo nasumično pucati po posjetiteljima, nakon čega je počinio samoubojstvo. Meksički Ured za sigurnost potvrdio je da je u napadu ubijena kanadska turistkinja. "Nažalost, život je izgubila žena kanadske nacionalnosti, a prema dosadašnjim informacijama, nekoliko je osoba ozlijeđeno i primaju liječničku pomoć", stoji u priopćenju. Meksička zdravstvena služba IMSS Bienestar kasnije je precizirala da je u bolnicu prevezeno sedmero ljudi.

- Četvero je imalo ozljede od vatrenog oružja, jedna je zadobila prijelom, jedna uganuće, a još jednoj je pružena pomoć zbog napadaja tjeskobe - objavili su na platformi X. Među ozlijeđenima su, prema dostupnim informacijama, državljani Kolumbije, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država te još jedan Kanađanin.

Istraga ukazuje na ideološki motiv

Na mjesto događaja brzo su stigli pripadnici meksičke Nacionalne garde i policije, koji su osigurali područje i zaplijenili vatreno oružje, streljivo i jedno hladno oružje. Iako službena istraga još traje, prvi tragovi ukazuju na mogući ideološki motiv. Datum napada, 20. travnja, podudara se s rođendanom Adolfa Hitlera i godišnjicom masakra u srednjoj školi Columbine u SAD-u. Izvori iz policije navode kako je napadač navodno izražavao divljenje prema Hitleru i počiniteljima masakra iz 1999. godine, što upućuje na to da je napad bio planiran. Vjeruje se da je djelovao samostalno.

Predsjednica Claudia Sheinbaum oglasila se na društvenim mrežama, izrazivši sućut obiteljima žrtava.

- Ovo što se danas dogodilo u Teotihuacánu uzrokuje nam duboku bol. Izražavam solidarnost s pogođenim osobama i njihovim obiteljima. U kontaktu smo s kanadskim veleposlanstvom - napisala je na X-u.

- Naložila sam Uredu za sigurnost da temeljito istraži ove događaje i pruži svu potrebnu podršku.

Svjedoci opisali paniku, sigurnosne mjere pod upitnikom

Videozapisi koji su se proširili društvenim mrežama prikazuju napadača kako naoružan hoda po piramidi dok ljudi leže na jednoj od platformi. Svjedoci su opisali scene panike. Laura Torres, koja je posjećivala lokalitet, ispričala je novinarima kako je vidjela osumnjičenika "kako puca na piramidi" na kojoj je bilo mnogo ljudi. Prema njezinim riječima, napadač je nekima dopustio da siđu, dok je na druge otvorio vatru.

​- Čula sam više od 20 pucnjeva. Prvo su bili sporadični, a onda su počeli odjekivati jedan za drugim.

Incident je otvorio i ozbiljna pitanja o sigurnosti na jednom od najposjećenijih meksičkih turističkih odredišta, koje je prošle godine privuklo više od 1,8 milijuna stranih posjetitelja. Prema pisanju meksičkih medija, sigurnosne provjere i skeneri za posjetitelje na ulazu u arheološku zonu navodno su ukinuti neko vrijeme prije napada. Nacionalni institut za antropologiju i povijest (INAH), koji upravlja lokalitetom, najavio je reviziju svih sigurnosnih protokola.

*uz korištenje AI-ja