UŽAS NA PRUZI
Strava u Meksiku: Teretni vlak naletio na autobus, najmanje deset mrtvih i 60 ozlijeđenih
Najmanje deset osoba je poginulo, a 61 je ozlijeđena nakon što je teretni vlak udario autobus na kat sjeverozapadno od Ciudad de Mexica, izvijestile su lokalne vlasti u ponedjeljak.
Do nesreće je došlo u industrijskoj zoni na autoputu između Atlacomulca, grada oko 115 kilometara sjeverozapadno od glavnog grada, i Maravatija, u blizini savezne države Michoacan.
Scene s mjesta događaja pokazale su da je prednji dio na gornjem katu autobusa razbijen, a metalni dio žestoko udubljen, dok su spasioci požurili na mjesto događaja.
Ured državnog odvjetnika savezne države Meksiko priopćio je da je poginulo sedam žena i tri muškarca.
