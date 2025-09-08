Strava u Meksiku: Teretni vlak naletio na autobus, najmanje deset mrtvih i 60 ozlijeđenih

Najmanje deset osoba je poginulo, a 61 je ozlijeđena nakon što je teretni vlak udario autobus na kat sjeverozapadno od Ciudad de Mexica, izvijestile su lokalne vlasti u ponedjeljak.

Foto: Jorge Alvarado

Do nesreće je došlo u industrijskoj zoni na autoputu između Atlacomulca, grada oko 115 kilometara sjeverozapadno od glavnog grada, i Maravatija, u blizini savezne države Michoacan.

Foto: Jorge Alvarado

Scene s mjesta događaja pokazale su da je prednji dio na gornjem katu autobusa razbijen, a metalni dio žestoko udubljen, dok su spasioci požurili na mjesto događaja.

Ured državnog odvjetnika savezne države Meksiko priopćio je da je poginulo sedam žena i tri muškarca.