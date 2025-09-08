Obavijesti

News

Komentari 0
UŽAS NA PRUZI

Strava u Meksiku: Teretni vlak naletio na autobus, najmanje deset mrtvih i 60 ozlijeđenih

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Strava u Meksiku: Teretni vlak naletio na autobus, najmanje deset mrtvih i 60 ozlijeđenih
5
Foto: Jorge Alvarado

Scene s mjesta događaja pokazale su da je prednji dio na gornjem katu autobusa razbijen, a metalni dio žestoko udubljen, dok su spasioci požurili na mjesto događaja

Najmanje deset osoba je poginulo, a 61 je ozlijeđena nakon što je teretni vlak udario autobus na kat sjeverozapadno od Ciudad de Mexica, izvijestile su lokalne vlasti u ponedjeljak.

Authorities work at the scene where a passenger bus was struck by a train, in Atlacomulco
Foto: Jorge Alvarado

Do nesreće je došlo u industrijskoj zoni na autoputu između Atlacomulca, grada oko 115 kilometara sjeverozapadno od glavnog grada, i Maravatija, u blizini savezne države Michoacan.

Authorities work at the scene where a passenger bus was struck by a train, in Atlacomulco
Foto: Jorge Alvarado

Scene s mjesta događaja pokazale su da je prednji dio na gornjem katu autobusa razbijen, a metalni dio žestoko udubljen, dok su spasioci požurili na mjesto događaja.

Ured državnog odvjetnika savezne države Meksiko priopćio je da je poginulo sedam žena i tri muškarca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!
VELIKE NOVOSTI

Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!

Osim ove novine u kojoj će gradovi ograničiti kupnju hladnih alkoholnih pića, doznajemo da će od sljedeće godine kažnjavati zgrade s lošim fasadama koje su energetski neučinkovite, a dok će učinkovite profitirati.
Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'
ŠOKANTNO UPOZORENJE

Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'

Njemačka u šoku! Spremna za rat do 2029? Ministar Pistorius diže uzbunu, modernizacija Bundeswehra u tijeku. Novi vojni rok na pomolu?
Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €
PROJEKT MIRAMARSKA

Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €

Vlasnik CIOS grupe je kupio projekt o kojem se počelo pričati još prije 16 godina, ali nikada nije izgrađen. Uz poslovni toranj će biti i niži objekt, a lokacija je udaljena tek jedan kilometar od Trga bana Jelačića u Zagrebu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025