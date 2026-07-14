Strava u Njemačkoj! Dječak iz Čapljine poginuo na romobilu, na raskrižju ga je udario auto

Dječak (13) na električnom romobilu poginuo je u prometnoj nesreći u Gerabronnu u Njemačkoj nakon što je na njega naletio automobil kojim je upravljao muškarac (52). Kako javlja portal Fenix-magazin, radi se o dječaku rodom iz Čapljine u BiH.

Do nesreće je, prema informacijama policije, došlo na raskrižju. Dječak je navodno oduzeo prednost automobilu koje je potom udarilo u njega. Međutim, ono što se istražuje jest postupanje muškarca nakon nesreće. On se navodno odvezao kući, a tek onda obavijestio policiju koja je potom zvala hitnu medicinsku pomoć.