Dječak (13) je navodno oduzeo prednost vozaču automobila, ali policija istražuje zašto se vozač odvezao kući pa tek onda zvao hitne službe
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Strava u Njemačkoj! Dječak iz Čapljine poginuo na romobilu, na raskrižju ga je udario auto
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Dječak (13) na električnom romobilu poginuo je u prometnoj nesreći u Gerabronnu u Njemačkoj nakon što je na njega naletio automobil kojim je upravljao muškarac (52). Kako javlja portal Fenix-magazin, radi se o dječaku rodom iz Čapljine u BiH.
Do nesreće je, prema informacijama policije, došlo na raskrižju. Dječak je navodno oduzeo prednost automobilu koje je potom udarilo u njega. Međutim, ono što se istražuje jest postupanje muškarca nakon nesreće. On se navodno odvezao kući, a tek onda obavijestio policiju koja je potom zvala hitnu medicinsku pomoć.
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