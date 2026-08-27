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NAPAD BLIZU ŠKOLE

STRAVA U NJEMAČKOJ Dvoje ljudi ubijeno u napadu nožem kod Berlina. Uhitili napadača

Piše HINA,
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STRAVA U NJEMAČKOJ Dvoje ljudi ubijeno u napadu nožem kod Berlina. Uhitili napadača
Foto: Christoph Reichwein/DPA
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U jednoj školi na rubu Berlina u četvrtak je došlo do napada nožem prilikom čega su ubijene dvije osobe a napadač je uhićen, priopćila je policija

U jednoj školi na rubu Berlina u četvrtak je došlo do napada nožem prilikom čega su ubijene dvije osobe a napadač je uhićen, priopćila je policija. Kako je priopćila policije, u gradiću Gosen-Neu Zittauu, koji se nalazi na granici Berlina i savezne pokrajine Brandenburg, u jednoj privatnoj školi došlo je do napada nožem prilikom čega je ubijena jedna 18-godišnja učenica te jedan 30-godišnji muškarac koji joj je pritekao u pomoć.

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Mediji za sada ne javljaju ima li ozlijeđenih. Kod napadača koji je odmah nakon toga uhićen, navodno se radi o 19-godišnjem bivšem partneru ubijene 18-godišnjakinje.

Lokalni mediji javljaju i kako nije poznata nacionalnost napadača niti je li i on sam bio polaznik škole na kojoj se dogodio napad. Prije nešto više od mjesec dana je jedan 16-godišnjak hrvatskog porijekla u Bavarskoj nožem u svojoj školi napao i teže ozlijedio dvije djevojčice.

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2025 u Njemačkoj je zabilježeno gotovo 30 tisuća napada nožem od čega je gotovo 1000 napad bilo smrtonosno.

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