TRAGEDIJA U JUŽNOJ AMERICI

Strava u Peruu: Autobus sletio u provaliju duboku 200 metara. Gotovo 40 ljudi je poginulo

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Panamerička autocesta, duga 48 000 km, proteže se od Aljaske do samog vrha Argentine i drži rekord za najdužu cestu na svijetu.

Najmanje 37 ljudi poginulo je u prometnoj nesreći u Peruu, kada je autobus nakon frontalnog sudara s kamionom upao u provaliju duboku 200 m u srijedu u jutarnjim satima. Deseci su ozlijeđeni, a sve se dogodilo na neravnom dijelu Panameričke autoceste koja povezuje Peru i Čile - prenosi BBC.

Autobus je putovao iz Chale, rudarskog grada koji se nalazi na jugu Peru, za Arequipu. Lokalni mediji pišu kako je ukupno bilo 60 putnika, a autobus je sletio na obale rijeke Ocoña. Oba su vozača preživjela nesreću. Autobus je na dnu provalije bio potpuno uništen.

- Teren oko mjesta nesreće je vrlo neravan, a to je područje imalo povijest sličnih smrtonosnih nesreća. Na mjestu je poginulo 36 osoba, dok je jedna preminula naknadno u bolnici - rekao je Walther Oporto regionalni zdravstveni šef Arequipe.

Ukupno 25 osoba, uključujući tri maloljetnika, nalazi se u bolnici zbog ozljeda. Vozača kamiona policija je privela, priopćilo je Državno odvjetništvo.

Službeni podaci pokazuju da je 2022. godine u prometnim nesrećama u Peruu poginulo više od 3300 ljudi. Panamerička autocesta, duga 48 000 km, proteže se od Aljaske do samog vrha Argentine i drži rekord za najdužu cestu na svijetu.

