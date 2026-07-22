STRAVA U PERUU Buktinja u kući uzela 10 života, od toga 5 djece

U požaru koji je izbio u obiteljskoj kući u Limi, prijestolnici Perua, poginulo je 10 osoba, uključujući petero djece, objavila je policija u srijedu. Požar je izbio rano ujutro u kući koja se nalazi u četvrti La Victoria u Limi.

Forenzički stručnjaci istražuju nesreću, rekao je novinarima šef policije Oscar Arriola.

- Provodimo istragu s kriminalistima kako bismo utvrdili početak, okolnosti i uzroke ovog požara - dodao je.

Mediji prenose da su požar izazvali iznuđivači koji su prijetili tvrtki za iznajmljivanje električnih motocikala u susjedstvu.

- U zoru je izbio urbani požar u Limi, 10 je mrtvih i dvoje ozlijeđenih, a dvije kuće su neupotrebljive za stanovanje - objavio je Institut za civilnu obranu Perua (Indeci) na svojim društvenim mrežama.