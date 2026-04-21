UŽAS U CRNOJ GORI

STRAVA U PODGORICI Našli tri tijela muškarca, traže ubojicu!

Piše Antonela Šaponja,
Riječ je o tijelima trojice muškaraca, a među ubijenima su, prema tvrdnjama crnogorskih medija, i braća iz Rožaja. Tamošnja policija traga za Vehidom Murićem

Trostruko ubojstvo potreslo je u utorak, 21. travnja Podgoricu. Crnogorska policija izvijestila je da su u naselju Stari Aerodrom pronađena tri beživotna tijela. Riječ je o tijelima trojice muškaraca, a među ubijenima su, prema tvrdnjama crnogorskih medija, i braća iz Rožaja, Denis Hot (28) i Nezrin Hot (27).

Tamošnja policija traga za Vehidom Murićem iz Rožaja, za kojeg sumnjaju da  je počinio trostruko ubojstvo. Policija pretpostavlja da je zločin počinjen u iznajmljenom stanu tijekom noći. Prema preliminarnim informacijama iz priopćenja, zločin je najvjerojatnije počinjen hladnim oružjem.

Sumnja se da je osumnjičeni nakon zločina sinoć otišao u rodni grad, gdje je u obiteljskoj kući počinio i nasilje nad majkom. Obitelj je to prijavila policiji, nakon čega su otkrili i zločin u Podgorici. 

Prema sumnjama istražitelja, osumnjičeni je usmrtio trojicu prijatelja s kojima je boravio u Podgorici i radio na građevini, nakon čega je pobjegao.

- Izvjesno je da su ovom kaznenom djelu prethodili osobni sukobi između ubijenih i osumnjičenog. Svi su porijeklom iz Rožaja, priopćeno je iz policije.

Za osumnjičenim intenzivno traga policija.

