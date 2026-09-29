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TEŠKA NESREĆA

STRAVA U POŽEGI Motor se zapalio nakon sudara s autom. Motociklist umro u bolnici

Piše Iva Tomas,
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STRAVA U POŽEGI Motor se zapalio nakon sudara s autom. Motociklist umro u bolnici
Foto: 24sata
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U tijeku je očevid i daljnje utvrđivanje svih okolnosti nastanka navedene prometne nesreće

Vozač motocikla preminuo je nakon sudara s autom u Požegi u Industrijskoj ulici u utorak oko 19.15 sati. Nakon sudara, motocikl se zapalio, a motociklista su prevezli u OŽB Požega na pružanje daljnje liječničke pomoći. Od posljedica ozljeda je preminuo, priopćila je PU požeško-slavonska.

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U tijeku je očevid i daljnje utvrđivanje svih okolnosti nastanka navedene prometne nesreće.
 

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