STRAVA U POŽEGI Motor se zapalio nakon sudara s autom. Motociklist umro u bolnici

Vozač motocikla preminuo je nakon sudara s autom u Požegi u Industrijskoj ulici u utorak oko 19.15 sati. Nakon sudara, motocikl se zapalio, a motociklista su prevezli u OŽB Požega na pružanje daljnje liječničke pomoći. Od posljedica ozljeda je preminuo, priopćila je PU požeško-slavonska.

U tijeku je očevid i daljnje utvrđivanje svih okolnosti nastanka navedene prometne nesreće.

