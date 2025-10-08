Više puta silovao djevojčicu, u zatvoru ga ubio cimer iz ćelije

U Sjevernoj Karolini Ernest Nichols, 60-godišnji bivši nastavnik tjelesnog odgoja, pronađen je mrtav u svojoj ćeliji u Greene Correctional Institution. Nichols je služio 15-godišnju zatvorsku kaznu za višestruko silovanje 15-godišnje djevojke, a sada je njegov život okončao drugi zatvorenik osuđen za ubojstvo, piše NY Post.

Ernest Nichols je radio kao nastavnik tjelesnog odgoja u Ranson Middle School u Charlotteu punih 14 godina prije nego što su 2009. godine izašle na vidjelo šokantne optužbe protiv njega. Osuđen je 2011. godine na temelju 27 optužbi koje su uključivale niz seksualnih delikata.

Foto: NCDAC

Njegova žrtva, 15-godišnja djevojka koja nije bila učenica te škole, otkrila je da ju je Nichols silno zlostavljao tijekom šest mjeseci u 2008. godini. Prema nalozima za uhićenje, Nichols se lažno predstavljao kao svoj vlastiti sin na društvenim mrežama Facebook i MySpace kako bi uspostavio kontakt s tinejdžericom.

Predatorsko ponašanje uključivalo je slanje seksualno eksplicitnih poruka i bizarne zahtjeve poput traženja da mu žrtva javi "kad god ulazi u tuš" ili da izmišlja seksualne priče. Sve se to događalo u obiteljskom domu gdje ju je Nichols više puta silovao.

Posebno uznemirujući aspekt slučaja bio je što je Nichols nadzirao seksualne odnose svoje žrtve s drugim muškarcem te joj naredio da, ako je netko pita, kaže kako "želi" voditi ljubav s njim.

Kada ga je majka žrtve suočila s optužbama prije uhićenja, Nichols je sebe nazvao "svinjom" što je kasnije dokumentirano u sudskim spisima. U listopadu 2009. uhićen je u svojem domu gdje je policija zaplijenila videokasete, kameru, fotografije i seksualne pomagala.

Na suđenju se Nichols ponašao nekooperativno, odbijajući surađivati sa sucem i tvrdio da ne razumije optužbe protiv sebe. Sudski pristav ga je morao fizički obuzdati tijekom postupka.

U nedjelju ujutro oko 6.50 sati zatvorski dužnosnici pronašli su Nicholsa mrtvog u njegovoj ćeliji u Greene Correctional Institution u Mauryju. Ustanova je odmah stavljena pod blokadu, a Nichols je proglašen mrtvim otprilike 30 minuta nakon što je pronađen.

Foto: NCDAC

Do utorka je ured šerifa okruga Greene izdao nalog za uhićenje zbog ubojstva protiv Wilberta Baldwina, 41-godišnjaka koji već služi kaznu za ubojstvo drugog stupnja iz 2010. godine.

Nicholsova smrt dogodila se samo dvije godine prije planiranog otpuštanja iz zatvora koji je bio predviđen za rujan 2027. godine. Slučaj je ponovno pokrenuo raspravu o sigurnosti u zatvorima, posebno za one osuđene za seksualne delitte protiv djece.

Bivši nastavnik je proveo gotovo cijelu svoju kaznu prije nego što je njegov život okončan nasiljem. Istraga o okolnostima smrti još uvijek je u tijeku, a Baldwin je vraćen u zatvorski sustav Sjeverne Karoline gdje će nastaviti služiti svoju trenutnu kaznu uz novu optužnicu za ubojstvo.

