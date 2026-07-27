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STRAVA U SAD-u Supruga ga je u videu optužila da je pedofil. Ubio ju je, presudio je i sebi

Piše 24sata,
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STRAVA U SAD-u Supruga ga je u videu optužila da je pedofil. Ubio ju je, presudio je i sebi
Foto: tiktok
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Sudski spisi pokazuju da je 10. lipnja ishodila hitnu zabranu prilaska protiv Duffeyja, navodeći da posjeduje oružje, prijeti samoubojstvom i da je u bijeg

Stilistica i TikTok influencerica Sara Gilson (43) ubijena je u svom domu u Oklahomi. Usmrtio ju je otuđeni suprug Jeremiah "Shawn" Duffey (48) koji je potom počinio samoubojstvo. Tragedija se dogodila unatoč postojećoj zabrani prilaska i samo dvanaest dana nakon što ga je Gilson u viralnom videu optužila za pedofiliju.

Svega dva tjedna prije smrti, 11. srpnja, Sara Gilson objavila je video koji je šokirao njezine pratitelje. Koristeći format koji oponaša intervju za Netflixov dokumentarac, sjela je ispred kamere dok se ispisivao tekst: "Pripremam se za Netflixov dokumentarac o mom uskoro bivšem suprugu za kojeg sam upravo saznala da je pedofil." U opisu videa kratko je dodala: "Voljela bih da se šalim." Objava je brzo postala viralna, prikupivši milijune pregleda i tisuće komentara podrške, ali i zastrašujućih slutnji.

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Poduzela je sve dostupne pravne korake. Sudski spisi pokazuju da je 10. lipnja ishodila hitnu zabranu prilaska protiv Duffeyja, navodeći da posjeduje oružje, prijeti samoubojstvom i da je u bijegu. Istog dana, majka 15-godišnjakinje koju je Duffey trenirao u košarkaškom timu zatražila je zasebnu sudsku zabranu, optužujući ga da je neprimjereno dirao i ljubio djevojku te joj nudio novac da šuti. Policija je potvrdila prijavu o zlostavljanju te da je Duffey pobjegao. Unatoč zabrani prilaska, koja mu je nalagala da se drži 100 metara od nje i njezina doma, Duffey nikada nije uhićen, a kobne noći prekršio je sudsku naredbu.

Dramatični posljednji trenuci Sarina života zabilježeni su u pozivu hitnoj službi. Poziv je uputilo dijete iz kuće oko 23:15, a dispečeri su čuli ženski vrisak. Snimka razgovora dispečera s policajcima, do koje je došao magazin People, otkriva jezive detalje. "Čujem žensku osobu kako vrišti i plače u pozadini. Čuo se i neki glasan prasak", rekao je dispečer.

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Ubrzo nakon toga, Sarin sin nazvao je s broja susjeda i rekao da je očuh upucao majku. Kada je policija stigla, pronašla su mrtve Saru Gilson i Jeremiaha Duffeyja, oboje s prostrjelnim ranama. Iza Sare je ostalo dvoje djece, sin i kći, za koje su prijatelji pokrenuli online GoFundMe kampanju.

*uz korištenje AI-ja
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