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UHIĆENA JE

Strava u školi u BiH: Djevojčica nožem izbola dvije učenice (14)

Piše Antonela Šaponja,
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Strava u školi u BiH: Djevojčica nožem izbola dvije učenice (14)
ILUSTRACIJA | Foto: Dejan Rakita/Pixsell - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Dolaskom policijske patrole utvrđeno je da je djevojčica, 2011. godište, hladnim oružjem nanijela ozljede dvjema djevojčicama, obje rođene 2012. godine

U dvorištu jedne škole na području Tuzle djevojčica je u petak nožem ozlijedila dvije druge djevojčice, nakon čega su obje prevezene u bolnicu. Napadačica, rođena 2011. godine, nalazi se pod nadzorom policije, potvrđeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona, piše Dnevni avaz.

Oko 9.25 sati Policijska uprava Tuzla, odnosno Policijska stanica Istok, zaprimila je dojavu da se iz dvorišta jedne škole na području grada čuje galama. Dolaskom policijske patrole utvrđeno je da je djevojčica, 2011. godište, hladnim oružjem nanijela ozljede dvjema djevojčicama, obje rođene 2012. godine.

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Ozlijeđene su vozilom hitne pomoći prevezene u bolnicu u Tuzli, gdje im je pružena liječnička pomoć. Trenutačno nisu životno ugrožene, a u tijeku je utvrđivanje težine zadobivenih ozljeda.

Djevojčica koja ih je napala nalazi se pod nadzorom policije. O događaju je obaviješten dežurni tužitelj Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona, koji će rukovoditi očevidom.

- Očevid i druge potrebne radnje izvršit će policijski službenici - naveli su iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

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