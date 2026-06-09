Policija poduzima mjere i radnje utvrđivanja činjenica i okolnosti nastanka prometne nesreće
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STRAVA U Sl. Brodu motociklist sletio s kolnika: Stigla i hitna
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Ozlijeđen je motociklist u Slavonskom Brodu, javila je PU brodsko-posavska. Operativno-komunikacijski centar policije je u utorak u 19:07 sati zaprimio dojavu da je motociklist u Ul. Stjepana Radića sletio s kolnika.
Na mjesto događaja izašao je tim Hitne medicinske službe Slavonski Brod koji pružaju pomoć vozaču. Policija poduzima mjere i radnje utvrđivanja činjenica i okolnosti nastanka prometne nesreće.
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