STRAVA U Sl. Brodu motociklist sletio s kolnika: Stigla i hitna

Ozlijeđen je motociklist u Slavonskom Brodu, javila je PU brodsko-posavska. Operativno-komunikacijski centar policije je u utorak u 19:07 sati zaprimio dojavu da je motociklist u Ul. Stjepana Radića sletio s kolnika.

Na mjesto događaja izašao je tim Hitne medicinske službe Slavonski Brod koji pružaju pomoć vozaču. Policija poduzima mjere i radnje utvrđivanja činjenica i okolnosti nastanka prometne nesreće.