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STRAVA U Sl. Brodu motociklist sletio s kolnika: Stigla i hitna

Piše Veronika Miloševski,
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STRAVA U Sl. Brodu motociklist sletio s kolnika: Stigla i hitna
ILUSTRACIJA | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Policija poduzima mjere i radnje  utvrđivanja činjenica i okolnosti nastanka prometne nesreće

Ozlijeđen je motociklist u Slavonskom Brodu, javila je PU brodsko-posavska. Operativno-komunikacijski centar policije je u utorak u 19:07 sati zaprimio dojavu da je  motociklist u Ul. Stjepana Radića sletio s kolnika.

Na mjesto događaja izašao je tim Hitne medicinske službe Slavonski Brod koji pružaju pomoć vozaču. Policija poduzima mjere i radnje  utvrđivanja činjenica i okolnosti nastanka prometne nesreće.

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