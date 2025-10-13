FOTO Više od 100 ozlijeđenih u sudaru vlakova u Slovačkoj: Vagon visi nad provalijom!

U stravičnoj željezničkoj nesreći koja se u ponedjeljak ujutro dogodila na istoku Slovačke ozlijeđeno je, prema posljednjim informacijama, oko stotinu putnika.

Dva ekspresna vlaka izravno su se sudarila u blizini sela Jablonov nad Turňou u okrugu Rožňava. Od siline udara, vagoni su iskočili iz tračnica, a jedan od njih ostao je opasno visjeti nad provalijom.

Dramatične scene

Prizori s mjesta nesreće, koje se dogodilo oko 10 sati ujutro, bili su potresni. Policijske snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju smrskane ostatke vlakova, s lokomotivom i jednim vagonom koji su iskočili s pruge i zaustavili se na obližnjoj padini.

Vagon je djelomično ostao u zraku, zbog čega su vatrogasci i spasioci morali s iznimnim oprezom izvlačiti putnike kroz vrata i prozore.

Foto: Slovačka policija

Nesreća se dogodila na kritičnoj točki gdje se dvokolosiječna pruga spaja u jednu prije ulaska u tunel. Prema prvim informacijama, oba vlaka, koja su se kretala u suprotnim smjerovima, našla su se na istim tračnicama, što je dovelo do neizbježnog sudara. U oba vlaka nalazile su se deseci putnika.

Hitna akcija spašavanja

Na mjesto nesreće odmah su upućene brojne spasilačke ekipe. Slovačka služba za hitne slučajeve na teren je poslala nekoliko helikoptera i desetke vozila hitne pomoći kako bi što brže zbrinuli unesrećene.

Ministar unutarnjih poslova, Matúš Šutaj Eštok, potvrdio je ubrzo nakon nesreće da je na terenu bilo oko stotinu ozlijeđenih osoba.

Foto: Slovačka policija

- Putnici postupno napuštaju vlakove. Policija osigurava mjesto događaja, koordinira rad spasilačkih službi i regulira kretanje ljudi u okolici - priopćila je policija. Regionalne bolnice aktivirale su svoje krizne planove kako bi bile spremne prihvatiti velik broj ozlijeđenih.

Iako je broj ozlijeđenih visok, prema prvim izvješćima, srećom, nema poginulih. Zbog nesreće je i ministar prometa, Jozef Ráž, otkazao ranije zakazanu konferenciju za novinare.

Istražuju uzrok nesreće

Dok spasilačke ekipe rade na zbrinjavanju putnika, istražitelji su započeli s utvrđivanjem uzroka ove teške nesreće. Glasnogovornica Slovačkih željeznica (ŽSR), Petra Laniková, izjavila je kako postoji nekoliko mogućih razloga zašto su se vlakovi našli na istom kolosijeku, no isključila je mogućnost pogreške pri rukovanju skretnicama na stanici.

- To smo osigurali na više načina. Moglo je doći do tehničkog, pa čak i ljudskog propusta, što će biti predmet detaljne istrage - dodala je Laniková.

Ova nesreća samo je posljednja u nizu ozbiljnih incidenata na slovačkim prugama. U lipnju 2022. godine, u blizini mjesta Strečno, putnički vlak koji se zaustavio zbog kvara udarila je lokomotiva koja mu je dolazila u pomoć, pri čemu su ozlijeđene 74 osobe. Još tragičniji događaj zbio se u lipnju 2024. kod Novih Zámkyja, gdje je u sudaru vlaka i autobusa poginulo najmanje šest osoba.