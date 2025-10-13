Obavijesti

News

Komentari 2
DRAMATIČNE SCENE

FOTO Više od 100 ozlijeđenih u sudaru vlakova u Slovačkoj: Vagon visi nad provalijom!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Više od 100 ozlijeđenih u sudaru vlakova u Slovačkoj: Vagon visi nad provalijom!
2
Foto: Slovačka policija

Dva ekspresna vlaka izravno su se sudarila u blizini sela Jablonov nad Turňou u okrugu Rožňava. Od siline udara, vagoni su iskočili iz tračnica, a jedan od njih ostao je opasno visjeti nad provalijom

U stravičnoj željezničkoj nesreći koja se u ponedjeljak ujutro dogodila na istoku Slovačke ozlijeđeno je, prema posljednjim informacijama, oko stotinu putnika.

Dva ekspresna vlaka izravno su se sudarila u blizini sela Jablonov nad Turňou u okrugu Rožňava. Od siline udara, vagoni su iskočili iz tračnica, a jedan od njih ostao je opasno visjeti nad provalijom.

Dramatične scene

Prizori s mjesta nesreće, koje se dogodilo oko 10 sati ujutro, bili su potresni. Policijske snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju smrskane ostatke vlakova, s lokomotivom i jednim vagonom koji su iskočili s pruge i zaustavili se na obližnjoj padini.

DESECI OZLIJEĐENIH VIDEO Užas u Indiji: Najmanje 13 ljudi poginulo, teretni vlak zabio se u putnički koji je stajao
VIDEO Užas u Indiji: Najmanje 13 ljudi poginulo, teretni vlak zabio se u putnički koji je stajao

Vagon je djelomično ostao u zraku, zbog čega su vatrogasci i spasioci morali s iznimnim oprezom izvlačiti putnike kroz vrata i prozore.

Foto: Slovačka policija

Nesreća se dogodila na kritičnoj točki gdje se dvokolosiječna pruga spaja u jednu prije ulaska u tunel. Prema prvim informacijama, oba vlaka, koja su se kretala u suprotnim smjerovima, našla su se na istim tračnicama, što je dovelo do neizbježnog sudara. U oba vlaka nalazile su se deseci putnika.

Hitna akcija spašavanja

Na mjesto nesreće odmah su upućene brojne spasilačke ekipe. Slovačka služba za hitne slučajeve na teren je poslala nekoliko helikoptera i desetke vozila hitne pomoći kako bi što brže zbrinuli unesrećene.

NAKON NESREĆE KOD RIJEKE Niz sudara vlakova i milijunske štete: 'Radnici imaju sekunde za odluke koje spašavaju živote'
Niz sudara vlakova i milijunske štete: 'Radnici imaju sekunde za odluke koje spašavaju živote'

Ministar unutarnjih poslova, Matúš Šutaj Eštok, potvrdio je ubrzo nakon nesreće da je na terenu bilo oko stotinu ozlijeđenih osoba.

Foto: Slovačka policija

- Putnici postupno napuštaju vlakove. Policija osigurava mjesto događaja, koordinira rad spasilačkih službi i regulira kretanje ljudi u okolici - priopćila je policija. Regionalne bolnice aktivirale su svoje krizne planove kako bi bile spremne prihvatiti velik broj ozlijeđenih.

Iako je broj ozlijeđenih visok, prema prvim izvješćima, srećom, nema poginulih. Zbog nesreće je i ministar prometa, Jozef Ráž, otkazao ranije zakazanu konferenciju za novinare.

Istražuju uzrok nesreće

Dok spasilačke ekipe rade na zbrinjavanju putnika, istražitelji su započeli s utvrđivanjem uzroka ove teške nesreće. Glasnogovornica Slovačkih željeznica (ŽSR), Petra Laniková, izjavila je kako postoji nekoliko mogućih razloga zašto su se vlakovi našli na istom kolosijeku, no isključila je mogućnost pogreške pri rukovanju skretnicama na stanici.

REKONSTRUKCIJA NESREĆE KOD RIJEKE Minute straha prije katastrofe: 'Strojovođa je shvatio da je vlak izvan kontrole i uzeo mobitel...'
Minute straha prije katastrofe: 'Strojovođa je shvatio da je vlak izvan kontrole i uzeo mobitel...'

- To smo osigurali na više načina. Moglo je doći do tehničkog, pa čak i ljudskog propusta, što će biti predmet detaljne istrage - dodala je Laniková.

Ova nesreća samo je posljednja u nizu ozbiljnih incidenata na slovačkim prugama. U lipnju 2022. godine, u blizini mjesta Strečno, putnički vlak koji se zaustavio zbog kvara udarila je lokomotiva koja mu je dolazila u pomoć, pri čemu su ozlijeđene 74 osobe. Još tragičniji događaj zbio se u lipnju 2024. kod Novih Zámkyja, gdje je u sudaru vlaka i autobusa poginulo najmanje šest osoba. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'
ISTRAGA TRAJE

Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'

Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar. Porezan je nožem te je završio na šivanju. Težina ozljeda zasad nije poznata.
Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'
NEVJEROJATAN SLUČAJ

Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'

Radilo se o programu inovativnog načina uzgoja jagoda iz kojeg je stala i država, a onda se pokazao kao prevara: Novci od kredita su izvučeni, a braniteljskim obiteljima su sjele ovrhe. Bore se za pravdu već 17 godina
DRAMA u Zagrebu: U tijeku je spašavanje čovjeka iz Save, netko ga je vidio da pliva?!
TRAŽE GA ČAMCIMA

DRAMA u Zagrebu: U tijeku je spašavanje čovjeka iz Save, netko ga je vidio da pliva?!

Hitne službe dobile su dojavu oko 9 sati kako je navodno prolaznik vidio čovjeka u rijeci Savi između mostova Slobode i Mladosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025