Obavijesti

News

Komentari 2
reagionalni vlak

Strava u Slovačkoj! Vlak se zabio u kamion, čovjek poginuo, preko 20 putnika ozlijeđeno...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Pixabay

Poginuo je muškarac i 21 osoba je ozlijeđena u sudaru putničkog vlaka i kamiona na jugozapadu Slovačke

Vozačeva kabina potpuno je uništena, pokazuju fotografije vatrogasaca koje je u četvrtak objavila novinska agencija TASR. Vozač je poginuo na mjestu događaja na željezničko-cestovnom prijelazu na periferiji grada Dunajská Streda.

Vatrogasci su priopćili da je 21 putnik ozlijeđen u regionalnom ekspresnom vlaku kojim upravlja privatna željeznička tvrtka, ali nitko od njih nije u životnoj opasnosti.

Policija je zatvorila i željezničku prugu i cestu kako bi se raščistilo mjesto nesreće.

USKOK NA SKIJANJU Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati
Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati

Sudar je uzrokovao iskliznuće vlaka iz tračnica, a dizelska lokomotiva je toliko oštećena da je došlo do curenja goriva.

Policija istražuje uzrok sudara. Državna tvrtka za željezničku infrastrukturu navela je da iako željeznički prijelaz nije imao rampu, bio je osiguran svjetlosnom signalizacijom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
VIDEO Šef sindikata policije koji je kupio Lexus prije par godina pjevao: 'Težak sindikalni život'
ŽIVOTE, ROBIJO

VIDEO Šef sindikata policije koji je kupio Lexus prije par godina pjevao: 'Težak sindikalni život'

To je privatna snimka iz bazena mojih roditelja na vikendici u Jasenovcu, pravdao se Jagić 2022. godine kad je snimka izašla u javnost. Telegram je sad otkrio da je kupio novi Lexu
S kaznenim djelima počeo je još kao maloljetnik, a šest puta si je na isti način smanjio kaznu?!
OPLJAČKAO ZLATARNICU U ZAGREBU

S kaznenim djelima počeo je još kao maloljetnik, a šest puta si je na isti način smanjio kaznu?!

Ivan S. iza sebe ima više od 200 kaznenih prijava, uglavnom za krađe i teške krađe. Ima i desetak osuđujućih pravomoćnih presuda, no u zatvoru je proveo nešto više od šest godina...
Mračna strana Magyara: 'To je sve propaganda. Da, muškarac sam i imam svoj seksualni život'
NOVI MAĐARSKI PREMIJER

Mračna strana Magyara: 'To je sve propaganda. Da, muškarac sam i imam svoj seksualni život'

Magyar dolazi na vlast uz niz kontroverzi iz privatnog života • Optužbe za nasilje obilježile su mu brak • Tajna snimka otvorila pitanje političkog utjecaja na pravosuđe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026