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JOŠ DVOJE JE OZLIJEĐENO

STRAVA U SLOVENIJI U teškom sudaru auta i kamiona poginulo troje ljudi, od toga dvoje djece

Piše Antonela Šaponja,
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STRAVA U SLOVENIJI U teškom sudaru auta i kamiona poginulo troje ljudi, od toga dvoje djece
Foto: promet.si
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Na mjesto nesreće stigli su policija, vatrogasci i hitna pomoć, no za troje putnika nije bilo spasa. Liječnik je na mjestu potvrdio njihovu smrt

U teškoj prometnoj nesreći koja se jučer dogodila na primorskoj autocesti u Sloveniji poginulo je troje državljana Sjeverne Makedonije, među kojima je bilo dvoje djece, dok su još dvije osobe ozlijeđene, objavila je slovenska policija.

Nesreća se dogodila oko 16.30 sati na autocesti između Uneca i gradilišta kod Ravbarkomande. Sudarili su se kamion i osobni automobil, a prema prvim informacijama, kamion se zbog kvara zaustavio u zaustavnoj traci.

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Vozač osobnog automobila potom je udario u stražnji lijevi dio prikolice kamiona. U automobilu je bilo petero državljana Sjeverne Makedonije. Troje ih je poginulo, a dvoje je ozlijeđeno.

Slovenska policija nije objavila dob ni identitet poginulih. Informacije da su među žrtvama i dvoje djece objavili su mediji u Sjevernoj Makedoniji, a potvrdilo ih je i tamošnje Ministarstvo vanjskih poslova, pozivajući se na podatke slovenske policije i makedonskog diplomatsko-konzularnog predstavništva u Ljubljani.

Veleposlanstvo Sjeverne Makedonije u Ljubljani kontaktiralo je slovenske institucije kako bi se utvrdile okolnosti nesreće. Diplomati su u kontaktu s obiteljima stradalih i pomažu im u organizaciji prijevoza tijela u domovinu.

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Na mjesto nesreće stigli su policija, vatrogasci i hitna pomoć, no za troje putnika nije bilo spasa. Liječnik je na mjestu potvrdio njihovu smrt.

Jedna ozlijeđena osoba helikopterom je prevezena u bolnicu, dok je ozlijeđeni vozač automobila prevezen vozilom hitne pomoći. Slovenska policija zasad nije objavila informacije o njihovu zdravstvenom stanju.

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Očevid su proveli policajci, istražna sutkinja i okružna državna tužiteljica. Autocesta prema Kopru zbog nesreće je bila zatvorena nekoliko sati, a policija je morala organizirati i uklanjanje vozila koja su ostala u koloni.

Promet je normaliziran kasno navečer, dok se uzrok nesreće još utvrđuje.

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