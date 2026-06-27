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Nemile scene na turniru

STRAVA U SPLITU Muškarcu (34) slomili lubanju, borili su mu se za život. Policija uhitila mladića

Piše 24sata,
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STRAVA U SPLITU Muškarcu (34) slomili lubanju, borili su mu se za život. Policija uhitila mladića
Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Odveden je u bolnicu gdje je zadržan zbog težine zadobivenih ozljeda. Jedan mladić (24) je uhićen. U tijeku je kriminalističko istraživanje...

Pritvorskom nadzorniku doveden je mladić (25) iz Splita uz kaznenu prijavu zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda 34-godišnjaku na malonogometnom turniru na splitskom predjelu Brda. Incident se dogodio oko 22 sata na turniru prije dva dana, započeo je na tribinama, a okončan je ispod dijela za gledatelje, na rubu igrališta, piše Slobodna Dalmacija.

- U četvrtak oko 22 sata, na području Brda djelatnici Hitne medicinske pomoći pružili su liječničku pomoć 34-godišnjaku, nakon čega je prevezen u KBC Split radi daljnje medicinske obrade. Prema do sada prikupljenim informacijama, tijekom odigravanja malonogometnog turnira na tribinama je došlo sukoba i naguravanja kojom prilikom je jedan muškarac pao i ozlijeđen je - rekli su iz PU splitsko-dalmatinske.

Odveden je u bolnicu gdje je zadržan zbog težine zadobivenih ozljeda. Jedna osoba koja se dovodi u svezu s događajem sinoć je uhićena i nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje.

- Na mjestu događaja obavljen je očevid te se provodi daljnje kriminalističko istraživanje - navode iz policije za Slobodnu Dalmaciju.

U bolnici je utvrđeno kako ozlijeđeni 34-godišnjak ima frakturu lubanje te su mu se borili za život. Zadobio je teške tjelesne ozljede opasne po život.

- Bio je u teškom stanju, ali mu se stanje stabiliziralo i nije, za sada, u smrtnoj ugrozi - navela je glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske.

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