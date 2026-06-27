Odveden je u bolnicu gdje je zadržan zbog težine zadobivenih ozljeda. Jedan mladić (24) je uhićen. U tijeku je kriminalističko istraživanje...
STRAVA U SPLITU Muškarcu (34) slomili lubanju, borili su mu se za život. Policija uhitila mladića
Pritvorskom nadzorniku doveden je mladić (25) iz Splita uz kaznenu prijavu zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda 34-godišnjaku na malonogometnom turniru na splitskom predjelu Brda. Incident se dogodio oko 22 sata na turniru prije dva dana, započeo je na tribinama, a okončan je ispod dijela za gledatelje, na rubu igrališta, piše Slobodna Dalmacija.
- U četvrtak oko 22 sata, na području Brda djelatnici Hitne medicinske pomoći pružili su liječničku pomoć 34-godišnjaku, nakon čega je prevezen u KBC Split radi daljnje medicinske obrade. Prema do sada prikupljenim informacijama, tijekom odigravanja malonogometnog turnira na tribinama je došlo sukoba i naguravanja kojom prilikom je jedan muškarac pao i ozlijeđen je - rekli su iz PU splitsko-dalmatinske.
Odveden je u bolnicu gdje je zadržan zbog težine zadobivenih ozljeda. Jedna osoba koja se dovodi u svezu s događajem sinoć je uhićena i nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje.
- Na mjestu događaja obavljen je očevid te se provodi daljnje kriminalističko istraživanje - navode iz policije za Slobodnu Dalmaciju.
U bolnici je utvrđeno kako ozlijeđeni 34-godišnjak ima frakturu lubanje te su mu se borili za život. Zadobio je teške tjelesne ozljede opasne po život.
- Bio je u teškom stanju, ali mu se stanje stabiliziralo i nije, za sada, u smrtnoj ugrozi - navela je glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske.
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