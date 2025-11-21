Obavijesti

POLICIJA NA TERENU

STRAVA U SPLITU Vozač usmrtio pješakinju i pobjegao. Love ga!

Piše Luka Safundžić,
Na terenu je u tijeku očevid kojim se utvrđuju sve okolnosti ove tragične nesreće.

U Hercegovačkoj ulici u Splitu večeras je došlo do teške prometne nesreće u kojoj je vozilo oborilo pješakinju.

Od zadobivenih ozljeda žena je, nažalost, preminula.

Vozač je nakon nesreće napustio mjesto događaja, a policija provodi intenzivnu potragu za njim.

O slučaju je izvješteno nadležno državno odvjetništvo.

