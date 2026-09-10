STRAVA U SRBIJI Otac dao sinu (10) pištolj pa naredio: 'Pucaj u njega'. Ranio mladića u ruke!

U okolini Obrenovca sinoć oko 21 sat došlo je do oružanog obračuna u kojem je 25-godišnji M. R. ranjen u obje ruke, a policija je utvrdila da je na njega, prema dosad prikupljenim informacijama, pucao desetogodišnji dječak kojem je pištolj dao njegov otac, 44-godišnji Slavko O. Osumnjičeni je uhićen, pronađeno je i oružje kojim je pucano, a u slučaj su uključeni i Centar za socijalni rad te druge nadležne službe.

Prema informacijama koje prenosi Telegraf, sukobu je prethodila svađa između Slavka O. i M. R. Tijekom sukoba 44-godišnjak je izvadio pištolj, a potom ga navodno dao svom desetogodišnjem sinu i naredio mu da puca u mladića.

Dječak je, prema dosad poznatim informacijama, ispalio više hitaca te pogodio M. R. u obje ruke. Ranjeni mladić prevezen je u bolnicu, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Prema dostupnim informacijama, nalazi se izvan životne opasnosti.

Policija je ubrzo nakon pucnjave pronašla dijete, kao i vatreno oružje za koje se sumnja da je korišteno u napadu. Slavko O. je uhićen, a prema navodima Telegrafa, riječ je o muškarcu koji je od ranije poznat policiji i ima kazneni dosje.

U slučaj su se uključili Centar za socijalni rad i druge nadležne službe kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, kao i okolnosti u kojima je dijete došlo u posjed napunjenog pištolja.

Policija nastavlja istragu, a okolnosti i motiv sukoba trebali bi biti utvrđeni daljnjim kriminalističkim istraživanjem.