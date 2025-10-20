Obavijesti

UHITILI MAJKU?

Strava u Srbiji: U ulici u Novom Sadu pronašli su mrtvu bebu

Strava u Srbiji: U ulici u Novom Sadu pronašli su mrtvu bebu
Prema neslužbenim informacijama, policija je uhitila u obližnjoj zgradi majku

Srpska policija opkolila je ulicu u Novom Sadu u kojoj je jutros pronađena mrtva beba, piše Blic. Uz policiju, stigla je i forenzika te Hitna pomoć.

Prema neslužbenim informacijama, policija je uhitila u obližnjoj zgradi majku.

Još nema podataka o tome kako je beba umrla i kako se našla usred ulice u Novom Sadu.

