Strava u Srbiji: U ulici u Novom Sadu pronašli su mrtvu bebu

Srpska policija opkolila je ulicu u Novom Sadu u kojoj je jutros pronađena mrtva beba, piše Blic. Uz policiju, stigla je i forenzika te Hitna pomoć.

Prema neslužbenim informacijama, policija je uhitila u obližnjoj zgradi majku.

Još nema podataka o tome kako je beba umrla i kako se našla usred ulice u Novom Sadu.