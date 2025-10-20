Prema neslužbenim informacijama, policija je uhitila u obližnjoj zgradi majku
UHITILI MAJKU?
Strava u Srbiji: U ulici u Novom Sadu pronašli su mrtvu bebu
Čitanje članka: < 1 min
Srpska policija opkolila je ulicu u Novom Sadu u kojoj je jutros pronađena mrtva beba, piše Blic. Uz policiju, stigla je i forenzika te Hitna pomoć.
Prema neslužbenim informacijama, policija je uhitila u obližnjoj zgradi majku.
Još nema podataka o tome kako je beba umrla i kako se našla usred ulice u Novom Sadu.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata
Kako su nestali neprocjenjivi dragulji iz Louvrea? Ukrali su ih za 7 minuta, razbila im se kruna
FOTO Ovo su prizori iz utrobe Velebita: Bugari i Hrvati ušli u sustav jama dug čak 63 km!