'NAMJERNO SU GAĐALI VLAK'

Strava u Ukrajini: Najmanje 30 ozlijeđenih u ruskom napadu! Dron pogodio vlak na postaji!

Strava u Ukrajini: Najmanje 30 ozlijeđenih u ruskom napadu! Dron pogodio vlak na postaji!
Ovaj teror svijet ne smije ignorirati.  Potrebna nam je snažna akcija, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski...

Divljački ruski napad dronom na željezničku postaju u Šostki u regiji Sumi. Sve hitne službe su na terenu i pomažu ljudima. Znamo da je ozlijeđeno najmanje 30 ljudi, putnika i radnika željeznice, objavio je na društvenim mrežama ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Dodao je da su Rusi znali da gađaju civile.

- Ovaj teror svijet ne smije ignorirati.  Potrebna nam je snažna akcija - napisao je Zelenski.

Ukrajinski dužnosnici poručuju kako je Rusija namjerno ciljala putnički vlak koji je putovao na relaciji Šostka - Kijev. 

Zelenski je objavio i snimku, vidi se kako je pogođen putnički vagon, izbio je požar...

