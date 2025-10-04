Ovaj teror svijet ne smije ignorirati. Potrebna nam je snažna akcija, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski...
'NAMJERNO SU GAĐALI VLAK'
Strava u Ukrajini: Najmanje 30 ozlijeđenih u ruskom napadu! Dron pogodio vlak na postaji!
Divljački ruski napad dronom na željezničku postaju u Šostki u regiji Sumi. Sve hitne službe su na terenu i pomažu ljudima. Znamo da je ozlijeđeno najmanje 30 ljudi, putnika i radnika željeznice, objavio je na društvenim mrežama ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Dodao je da su Rusi znali da gađaju civile.
- Ovaj teror svijet ne smije ignorirati. Potrebna nam je snažna akcija - napisao je Zelenski.
Ukrajinski dužnosnici poručuju kako je Rusija namjerno ciljala putnički vlak koji je putovao na relaciji Šostka - Kijev.
Zelenski je objavio i snimku, vidi se kako je pogođen putnički vagon, izbio je požar...
