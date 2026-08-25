Strava u Varaždinu. Maloljetnik nogom u glavu udario mladića (20). Od siline izgubio svijest

Maloljetnik (17) kazneno je prijavljen zbog pokušaja teške tjelesne ozljede nakon što je u subotu oko 3 sata u ulici Ivana Padovca u Varaždinu nogom u glavu udario 20-godišnjaka, koji je od udarca izgubio svijest. Mladić je prevezen u Opću bolnicu Varaždin, a njegove ozljede zasad nisu okvalificirane.

Prema izvješću PU varaždinske, sukobu su prethodila verbalna i fizička prepirka. Dvojica mladića, u dobi od 20 i 18 godina, narušavala su javni red i mir na štetu četvorice maloljetnika, dvojice u dobi od 16 i dvojice u dobi od 17 godina.

Došlo je do naguravanja tijekom kojeg je 20-godišnjak pao na tlo. Tada ga je jedan od 17-godišnjih maloljetnika, kako navodi policija, s namjerom da ga teško ozlijedi, udario nogom u glavu. Mladić je nakon udarca izgubio svijest, a na mjesto događaja stigla je ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije koja ga je prevezla u bolnicu.

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje, a 17-godišnjak će uz kaznenu prijavu zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

Protiv ostalih sudionika policija će nadležnom općinskom sudu podnijeti optužne prijedloge zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. O postupanjima prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima policija će izvijestiti i nadležne područne urede Hrvatskog zavoda za socijalni rad.