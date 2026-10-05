STRAVA U ZADRU 'Mladić (24) je nožem ubio svoju baku'

U ponedjeljak poslijepodne, u zadarskoj četvrti Stanovi dogodilo se ubojstvo, potvrđeno je za RTL Danas iz zadarske policije. Kako neslužbeno doznaju, 24-godišnjak je nožem napao i usmrtio baku. Tragedija se dogodila u ranim poslijepodnevnim satima.

Kako navode, zasad nije poznato što je prethodilo napadu niti okolnosti u kojima se ubojstvo dogodilo.