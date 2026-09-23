Obavijesti

News

Komentari 2
POKUŠAJ UBOJSTVA

STRAVA U ZAGREBU Nepalac u kući napao drugog Nepalca nožem. Uhitili ga: Svađali su se

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
STRAVA U ZAGREBU Nepalac u kući napao drugog Nepalca nožem. Uhitili ga: Svađali su se
9
24sata Zagreb: Policija ispred kuće na Črnomercu | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dvojica državljana Nepala prvo su se tjelesno i verbalno sukobili. Nakon čega je 26-godišnjak oštrim predmetom pokušao ozlijediti 23-godišnjaka u čemu nije uspio

Policija je uhitila Nepalca (26) koji je pokušao ubiti drugoga, javlja zagrebačka policija. Do pokušaja ubojstva došlo je oko 9.30 sati na Črnomercu, u Ulici Črnomerec, u kući.

24sata Zagreb: Policija ispred kuće na Črnomercu
24sata Zagreb: Policija ispred kuće na Črnomercu | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Dvojica državljana Nepala prvo su se tjelesno i verbalno sukobili. Nakon čega je 26-godišnjak oštrim predmetom pokušao ozlijediti 23-godišnjaka u čemu nije uspio. Obojica imaju regulirani status u Republici Hrvatskoj.

Počinitelj je na mjestu događaja uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

24sata Zagreb: Policija ispred kuće na Črnomercu
24sata Zagreb: Policija ispred kuće na Črnomercu | Foto: Marko Seper/PIXSELL

- Jednog stranog radnika su preuzeli djelatnici Hitne jer je imao ozljede od noža na licu. To je kuća u kojoj živi jako puno stranih radnika. Čuli smo svađu. Poznati su po tome da ih je jako puno u toj kući. Često je policija znala dolaziti zbog njih - rekao nam je susjed iz ulice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Srbin poginuo na Oktoberfestu. Detalji su strašni, a svjedoci u šoku: 'Policija traži snimke'
U ZABAVNOM PARKU

Srbin poginuo na Oktoberfestu. Detalji su strašni, a svjedoci u šoku: 'Policija traži snimke'

Kriminalistički istražitelji pokrenuli su opsežnu istragu kako bi precizno utvrdili slijed događaja i otkrili razlog zbog kojeg je radnik osiguranja uopće odlučio ući u strogo zabranjenu zonu...
LUDO VRIJEME Ma kakve jakne, evo nam babljeg ljeta: Kod nas temperature opet idu do 30 °C!
TOPLINSKA KUPOLA

LUDO VRIJEME Ma kakve jakne, evo nam babljeg ljeta: Kod nas temperature opet idu do 30 °C!

Temperature bi krajem rujna u Hrvatskoj mogle dosegnuti i 30 stupnjeva. Sve bi se moglo protegnuti i na prvu polovinu listopada
Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...
TAJKUNOV KRVAVI TRAG

Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...

Teško ozlijeđene pješakinje koje je pokosio na Staroj zagorskoj samo je ovlaš pogledao onako bespomoćne i raskrvavljene te se dao se u bijeg. Nije pozvao Hitnu ni policiju. Rekao je da se bojao krvi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026