STRAVA U ZAGREBU Nepalac u kući napao drugog Nepalca nožem. Uhitili ga: Svađali su se

Policija je uhitila Nepalca (26) koji je pokušao ubiti drugoga, javlja zagrebačka policija. Do pokušaja ubojstva došlo je oko 9.30 sati na Črnomercu, u Ulici Črnomerec, u kući.

24sata Zagreb: Policija ispred kuće na Črnomercu | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Dvojica državljana Nepala prvo su se tjelesno i verbalno sukobili. Nakon čega je 26-godišnjak oštrim predmetom pokušao ozlijediti 23-godišnjaka u čemu nije uspio. Obojica imaju regulirani status u Republici Hrvatskoj.

Počinitelj je na mjestu događaja uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

24sata Zagreb: Policija ispred kuće na Črnomercu | Foto: Marko Seper/PIXSELL

- Jednog stranog radnika su preuzeli djelatnici Hitne jer je imao ozljede od noža na licu. To je kuća u kojoj živi jako puno stranih radnika. Čuli smo svađu. Poznati su po tome da ih je jako puno u toj kući. Često je policija znala dolaziti zbog njih - rekao nam je susjed iz ulice.