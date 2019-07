Strava u zatvoru: Našli su 16 zatvorenika odrubljenih glava

Broj žrtava brutalnog obračuna suprotstavljenih bandi u brazilskom zatvoru Altamira zasad je na 52, no nije isključeno da će ih biti još budući da su neki od preživjelih teško ozlijeđeni.

Kako javljaju brazilski mediji, u ponedjeljak rano ujutro izbio je pravi rat u zatvoru Altamira. Zatvorenici su zablokirali ulaz i satima spriječavali ulaz čuvarima te interventnoj policiji. Unutra je bjesnio krvavi obračun zatvorenika osuđenih na dugogodišnje robije, pretpostavljalo se da ima žrtava, ali prizor na koji su naišli brazilski policajci jednom kad su se uspjeli probiti unutra šokirao je sve.

REBELIÃO EM PRESÍDIO DE ALTAMIRA/PR DEIXA 52 MORTOS, SENDO 16 DECAPITADOS - Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, a rebelião começou no início da manhã de segunda-feira (29) depois de uma briga entre organizações criminosas dentro do presídio pic.twitter.com/5muFA4s2Hh