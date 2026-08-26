U ukrajinskom napadu na autobus u istočnoj regiji Luhansk pod ruskom okupacijom ubijeno je devet osoba, priopćile su u srijedu lokalne vlasti koje je postavila Moskva.

"U stravičnom napadu osam je osoba poginulo na mjestu događaja", a 20-godišnjakinja je umrla od zadobivenih ozljeda u bolnici, rekao je regionalni guverner Leonid Pasečnik, kojega je postavila Moskva, putem ruske aplikacije za razmjenu poruka Max.

Ozlijeđene su i majka mlade žene i još jedna 18-godišnjakinja, rekao je Pasečnik, opisavši napad "ratnim zločinom".

Regionalni guverner je rekao da je autobus prevozio 15 putnika na ruti između gradova Lisičanska i Kadiivke.

Više od četiri godine nakon što je Rusija započela invaziju praćenu masovnim bombardiranjima Ukrajine, Kijev je pojačao vlastite napade dronovima.

Moskva je ranije već potpisala aneksiju regije Luhansk koju u potpunosti kontrolira.

Diplomatski napori uz posredništvo Sjedinjenih Država o okončanju sukoba su zapeli i Kremlj ne pokazuje nikakve znakove spremnosti da preispita svoje maksimalističke zahtjeve, posebno one teritorijalne, ističe agencija France presse.