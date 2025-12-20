Stravičan požar kod Siska: Muškarac (57) bori se za život, cigareta uzrok vatrene stihije

U ranim jutarnjim satima u petak, oko 4.20 sati, izbio je težak požar u obiteljskoj kući u Gornjem Komarevu, na sisačkom području, u kojem je teško stradao 57-godišnji muškarac, izvijestila je PU sisačko-moslavačka.

Prema policijskom izvješću, muškarac je u požaru zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život. Na mjesto događaja odmah su izašli policijski službenici, koji su zajedno s inspektorom zaštite od požara proveli očevid.

Kako navodi policija, žar cigarete ili neugašeni opušak zapalio je kutnu garnituru, nakon čega se vatra brzo proširila na ostali gorivi namještaj i predmete u prostoriji.

Ozlijeđeni muškarac hitno je prevezen u Opću bolnicu u Sisku, gdje su mu liječnici utvrdili teške i po život opasne ozljede. Također je potvrđeno da je u trenutku izbijanja požara bio pod utjecajem alkohola.

Policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti ovog događaja.