Požar koji nekoliko dana gori sjevernije od Borićevca na području istočno od Risovca je i dalje aktivan, a hrvatski kanaderi su jutros ponovno angažirani
STRAVIČAN POŽAR U BiH gori borova šuma. Gase ju i hrvatski kanaderi: Krenula evakuacija
Stravičan požar izbio je na području Borićevca na Blidinju. Pod naletom jako vjetra brzo se širi prema mjestu Masna Luka. Vatra je zahvatila borovu šumu, a izgorjele su i prve vikendice, piše Jabuka.tv.
- Evakuiraju ljude. Požar se približio kućama - rekao je čitatelj 24sata.
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Novi veliki požar na Blidinju zahvatio je vikendice i borovu šumu. Vatrogasci se bore s vatrom na dva fronta, a u gašenju sudjeluju i kanaderi.— Bljesak.info (@Bljesak) September 18, 2026
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Kanaderi iz #Hrvatska 🇭🇷 gase požar na #Blidinje 🌲🔥 Video: čitatelj. pic.twitter.com/sT3LqFZMqH— Jabuka.tv (@jabukatv) September 18, 2026
Podsjetimo, požar koji nekoliko dana gori sjevernije od Borićevca na području istočno od Risovca je i dalje aktivan, a hrvatski kanaderi su jutros ponovno angažirani.
Prema informacijama koje objavljuju civilna zaštita, požar koji već nekoliko dna a gori na lokalitetu Razvale i dalje se širi prema Malom Vilincu i Risovcu, a teren je toliko nepristupačan da se pojedinim dijelovima požarišta ne može prići vatrogasnim vozilima.
Kanaderi iz #Hrvatska 🇭🇷 gase požar na #Blidinje 🔥🌲 Video: čitatelj pic.twitter.com/oLFLIJelkJ— Jabuka.tv (@jabukatv) September 18, 2026
Jučer je u gašenju sudjelovao i helikopter Oružanih snaga BiH, koji je izveo deset izbačaja vode. Danas su ponovno angažirana dva hrvatska Canadaira CL-415, s ciljem zaustavljanja širenja vatrene fronte.
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