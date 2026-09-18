STRAVIČAN POŽAR U BiH gori borova šuma. Gase ju i hrvatski kanaderi: Krenula evakuacija

Stravičan požar izbio je na području Borićevca na Blidinju. Pod naletom jako vjetra brzo se širi prema mjestu Masna Luka. Vatra je zahvatila borovu šumu, a izgorjele su i prve vikendice, piše Jabuka.tv.

- Evakuiraju ljude. Požar se približio kućama - rekao je čitatelj 24sata.

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Novi veliki požar na Blidinju zahvatio je vikendice i borovu šumu. Vatrogasci se bore s vatrom na dva fronta, a u gašenju sudjeluju i kanaderi.



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Podsjetimo, požar koji nekoliko dana gori sjevernije od Borićevca na području istočno od Risovca je i dalje aktivan, a hrvatski kanaderi su jutros ponovno angažirani.

Prema informacijama koje objavljuju civilna zaštita, požar koji već nekoliko dna a gori na lokalitetu Razvale i dalje se širi prema Malom Vilincu i Risovcu, a teren je toliko nepristupačan da se pojedinim dijelovima požarišta ne može prići vatrogasnim vozilima.

Jučer je u gašenju sudjelovao i helikopter Oružanih snaga BiH, koji je izveo deset izbačaja vode. Danas su ponovno angažirana dva hrvatska Canadaira CL-415, s ciljem zaustavljanja širenja vatrene fronte.