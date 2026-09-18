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DRAMA NA BLIDINJU

STRAVIČAN POŽAR U BiH gori borova šuma. Gase ju i hrvatski kanaderi: Krenula evakuacija

Piše Veronika Miloševski,
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STRAVIČAN POŽAR U BiH gori borova šuma. Gase ju i hrvatski kanaderi: Krenula evakuacija
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Foto: 24sata
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Požar koji nekoliko dana gori sjevernije od Borićevca na području istočno od Risovca je i dalje aktivan, a hrvatski kanaderi su jutros ponovno angažirani

Stravičan požar izbio je na području Borićevca na Blidinju. Pod naletom jako vjetra brzo se širi prema mjestu Masna Luka. Vatra je zahvatila borovu šumu, a izgorjele su i prve vikendice, piše Jabuka.tv.

- Evakuiraju ljude. Požar se približio kućama - rekao je čitatelj 24sata.

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Podsjetimo, požar koji nekoliko dana gori sjevernije od Borićevca na području istočno od Risovca je i dalje aktivan, a hrvatski kanaderi su jutros ponovno angažirani.

Prema informacijama koje objavljuju civilna zaštita, požar koji već nekoliko dna a gori na lokalitetu Razvale i dalje se širi prema Malom Vilincu i Risovcu, a teren je toliko nepristupačan da se pojedinim dijelovima požarišta ne može prići vatrogasnim vozilima.

Jučer je u gašenju sudjelovao i helikopter Oružanih snaga BiH, koji je izveo deset izbačaja vode. Danas su ponovno angažirana dva hrvatska Canadaira CL-415, s ciljem zaustavljanja širenja vatrene fronte.

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Komentari 9
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