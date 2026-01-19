Obavijesti

News

Komentari 0
IZGORIO TRGOVAČKI CENTAR

Stravičan požar u Pakistanu: 11 mrtvih, nestalo više od 60 ljudi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Stravičan požar u Pakistanu: 11 mrtvih, nestalo više od 60 ljudi
18
Foto: Stringer

Gradonačelnik Karačija Murtaza Wahab je u nedjelju izjavio da se više od 60 ljudi smatra nestalima...

Admiral

Broj smrtno stradalih u požaru koji je u nedjelju izbio u jednom trgovačkom centru u Karačiju popeo se na 11, izjavio je za Reuters jedan policijski službenik.

Vatra je poharala kompleks u povijesnom središtu najvećeg pakistanskog grada, pretvorivši dijelove zgrade u ruševine.

Aftermath of fire in a shopping mall in Karachi
Foto: Akhtar Soomro

Gradonačelnik Karačija Murtaza Wahab je u nedjelju izjavio da se više od 60 ljudi smatra nestalima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zagrepčanka Marija daruje mlijeko za spas beba: 'Radim to za one koje nisu uz svoje mame'
BANKA HUMANOG MLIJEKA

Zagrepčanka Marija daruje mlijeko za spas beba: 'Radim to za one koje nisu uz svoje mame'

Jedna doza mlijeka, za koju meni treba svega pet do deset minuta, nekoj bebi osigurava obrok - ispričala je Marija. Voditeljica banke humanog mlijeka dr. Jurjana Novoselac kaže da im uvijek dobro dođu nove zalihe.
Melanijina je zadnja?! Trump optužio 'neposlušne' zemlje za 'opasnu igru'. Osim Slovenije...
RUŠI SVIJET, A DRHTI OD ŽENE

Melanijina je zadnja?! Trump optužio 'neposlušne' zemlje za 'opasnu igru'. Osim Slovenije...

Trump je najavio i carine za osam ‘neposlušnih’ europskih zemalja. Optužio ih je za ‘ opasnu igru“ na Grenlandu. Sve, osim Slovenije...
Ukrajinski milijarder na čelu je elitne postrojbe u ratu: Nanijeli su katastrofalan poraz Rusima
ODIJELO ZAMIJENIO VOJNOM ODOROM

Ukrajinski milijarder na čelu je elitne postrojbe u ratu: Nanijeli su katastrofalan poraz Rusima

Osnivač i zapovjednik te brigade je Vsevolod Kožemjako, ukrajinski milijarder koji je poslovno odijelo zamijenio vojnom odorom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026