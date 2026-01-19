Gradonačelnik Karačija Murtaza Wahab je u nedjelju izjavio da se više od 60 ljudi smatra nestalima...
IZGORIO TRGOVAČKI CENTAR
Stravičan požar u Pakistanu: 11 mrtvih, nestalo više od 60 ljudi
Broj smrtno stradalih u požaru koji je u nedjelju izbio u jednom trgovačkom centru u Karačiju popeo se na 11, izjavio je za Reuters jedan policijski službenik.
Vatra je poharala kompleks u povijesnom središtu najvećeg pakistanskog grada, pretvorivši dijelove zgrade u ruševine.
Gradonačelnik Karačija Murtaza Wahab je u nedjelju izjavio da se više od 60 ljudi smatra nestalima.
