Stravičan požar u Pakistanu: 11 mrtvih, nestalo više od 60 ljudi

Broj smrtno stradalih u požaru koji je u nedjelju izbio u jednom trgovačkom centru u Karačiju popeo se na 11, izjavio je za Reuters jedan policijski službenik.

Vatra je poharala kompleks u povijesnom središtu najvećeg pakistanskog grada, pretvorivši dijelove zgrade u ruševine.

Foto: Akhtar Soomro

Gradonačelnik Karačija Murtaza Wahab je u nedjelju izjavio da se više od 60 ljudi smatra nestalima.