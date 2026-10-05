STRAVIČAN UDAR U ruskom napadu na Harkiv ubijeno šest ljudi. Ozlijeđenih je više od 50

U ruskom napadu na stambeni dio Harkiva poginulo je najmanje šest ljudi, a njih 59 ih je ozlijeđeno. Među ozlijeđenima je i troje djece, stambene zgrade teško su oštećene, javlja ukrajinska Pravda.

Oleh Sinihubov, guverner Harkivske oblasti, objavio je na Telegramu da su tri bombe pogodile različite dijelove grada. Troje ozlijeđenih je u teškom stanju.

Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov rekao je ranije da su spasilačke službe iz ruševina izvukle dva tijela.

Pročelja i balkoni stambenih zgrada teško su oštećeni, a stanovi su razrušeni. Spasilačke ekipe izvodile su stanovnike iz zgrada i pažljivo ih provodile pokraj hrpa ruševina.

"Vidjeli smo dvoje susjeda ozlijeđenih i prekrivenih krvlju. Moja je kći izašla iz stana, a ja sam uzela samo dokumente", rekla je stanovnica Viktoriia Nahornyak za Reuters Television.

Jedan od stanovnika pronađen je mrtav u svom krevetu. Drugo tijelo pronađeno je na tlu i bilo je prekriveno dekom.

Dužnosnici su izvijestili da su u napadu oštećena i skladišta.

Harkiv, smješten 30 kilometara od ruske granice, drugi je najveći grad u Ukrajini.

Od početka rata u veljači 2022. godine grad je izložen kontinuiranim ruskim napadima i pretrpio je velika razaranja.