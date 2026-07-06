Stravičan zločin u Srbiji: Mučili, ubili pa zakopali muškarca. Među uhićenima i maloljetnik!

Ubojstvo Aleksandra Lazića (40) iz Stare Pazove, koje su istražitelji nedavno rasvijetlili, šokiralo je Srbiju. Muškarac se dva mjeseca vodio kao nestao, a onda su istražitelji došli do jezivog otkrića koje je u središte zločina stavilo jednu obitelj iz Rume. Istraga je otkrila da je Lazić otet, danima mučen i na kraju zakopan u dvorištu obiteljske kuće, piše Kurir.

Zločin po receptu klanova, ali bez mafijaške pozadine

Iako način izvršenja - otmica, mučenje i skrivanje tijela - podsjeća na metode organiziranih kriminalnih skupina, prve spoznaje iz istrage govore drugačije. Čini se da motiv nije bio mafijaški obračun, što cijeli slučaj čini još bizarnijim.

​- Iako je zločin izveden po receptu zloglasnih kriminalnih klanova, istragom je utvrđeno da Lazić nije bio žrtva kriminalnog obračuna, već da iza zločina stoji obitelj iz Rume - otac i dva sina - kaže izvor Kurira.

Podsjetimo, Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije priopćilo je da su uhićeni P. J. (44) i njegov stariji sin P. J. (19) zbog sumnje da su Lazića oteli i danima ga tukli u stanu u Rumi. Nakon što je Lazić od posljedica zlostavljanja preminuo, tijelo su prebacili u drugu obiteljsku kuću, koju povremeno koriste, i ondje ga zakopali. Policija je, u suradnji s Višim javnim tužiteljstvom u Sremskoj Mitrovici, pronašla tijelo u poodmakloj fazi raspadanja.

Ubrzo nakon oca i starijeg brata, priveden je i treći osumnjičenik, mlađi sin rođen 2010. godine.

​- Nakon uhićenja oca P. J. (44) i njegovog starijeg sina P. J. (19), Viši sud u Sremskoj Mitrovici odredio je pritvor do 30 dana i mlađem sinu. Maloljetniku je pritvor određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke, kao i zbog uznemiravanja javnosti - rekao je izvor za srpske medije.

Određivanjem pritvora i trećem osumnjičenom istraga ulazi u novu fazu, u kojoj će istražitelji pokušati do najsitnijih detalja rekonstruirati sve što se događalo od trenutka kada je Lazić nestao u travnju, pa sve do pronalaska njegova tijela.

Rekonstrukcija brutalnog zločina

Prema neslužbenim informacijama, istražitelji provjeravaju navode da je Lazić najprije brutalno pretučen na jednom gradilištu u Novom Sadu, nakon čega je, u teškom stanju, prevezen u kuću strave u Rumi. Sumnja se da je ondje proveo više dana zatočen i mučen prije nego što je preminuo. Sve ove okolnosti predmet su daljnje istrage i zasad nisu službeno potvrđene.

Istražitelji detaljno analiziraju iskaze svih do sada ispitanih osoba, rezultate forenzičkih vještačenja, obdukcijski nalaz, kao i sve materijalne tragove prikupljene tijekom očevida. Cilj je utvrditi preciznu kronologiju događaja i pojedinačnu odgovornost svakog od osumnjičenih. Također se provjerava je li u skrivanju zločina sudjelovala i četvrta osoba. Zasad nije poznato hoće li protiv te osobe biti pokrenut kazneni postupak. Ispitivanje najmlađeg osumnjičenika smatra se jednim od ključnih koraka u istrazi.

*uz korištenje AI-ja

