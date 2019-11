Stravična Noć vještica: Umrla i peta žrtva pucnjave na zabavi

Peta žrtva podlegla je ozljedama nakon pucnjave na zabavi za Noć vještica u četvrtak navečer. Kalifornijska policija objavila je kako je u petak u bolnici umrla i 19-godišnja Oshiana Tompkins.

Zabava je bila u kući iznajmljenoj preko internetskog portala Airbnb u gradiću Orinda u Kaliforniji, a na njoj su uglavnom bili studenti. Vlasnik kuće rekao je medijima kako je kuću iznajmio ženi koja mu je rekla da planira obiteljsko okupljanje za oko 12 ljudi.

Multiple people shot at an air b n b Halloween party in #orinda @nbcbayarea pic.twitter.com/B5L5EVDu6K