Stravična svjedočanstva ljudi iz SAD-a: Na ulici agenti hvataju čak i djecu, šalju ih u pritvor...

Savezni i državni dužnosnici raspravljali su jučer o povlačenju agenata ICE-a iz Minnesote nakon niza uhićenja američkih državljana i dva ubojstva, a koja su počinili upravo agenti. Guverneri Kalifornije i New Yorka otvoreno zahtijevaju obustavu operacija i ostavku ministrice domovinske sigurnosti Kristi Noem. Noem, često nazivana “ICE Barbie” zbog teatralnih nastupa i vođenja agresivnih deportacijskih operacija, postala je simbol Trumpove imigracijske politike. Pod njezinim vodstvom deportirani su milijuni ljudi, a ukinut je i zaštićeni status za stotine tisuća izbjeglica. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da je porast smrtonosnih incidenata izravna posljedica militariziranog pristupa provedbi zakona.

POGLEDAJTE VIDEO: Politolog o Trumpu

Pozivi na njezinu ostavku intenzivirali su se nakon ubojstva Alexa Prettija (37). Guverner Kalifornije, Gavin Newsom, poručio je da Noem “mora podnijeti ostavku”, dok je guvernerka New Yorka, Kathy Hochul, izjavila da je “izgubila pravo voditi ministarstvo”. Slični zahtjevi dolaze i od republikanskih senatora. Lisa Murkowski iz Aljaske, Thom Tillis iz Sjeverne Karoline, Dave McCormick iz Pennsylvanije i Pete Ricketts iz Nebraske zatražili su neovisnu i transparentnu istragu upozoravajući da agenti ICE-a “nemaju neograničenu slobodu djelovanja”.

Među deportiranima su, piše list Guardian, i Rus Alexander (37) te njegova obitelj. Oni su privedeni u SAD-u, a potom prebačeni u Kostariku gdje su ih i posjetili novinari tog britanskog lista. Obitelj je, naime, pobjegla u SAD u strahu od Vladimira Putina i njegove vlasti, a sada se suočavaju s novom životnom dramom.

Foto: Evelyn Hockstein

- Priveli su nas i bacili kao prtljagu - rekao je Alexander koji, još u strahu od ruskih vlasti, ne želi otkriti svoje prezime i identitet djece, ali on je poznat redakciji Guardiana.

Jedan od slučajeva koji je izazvao najviše ogorčenja je uhićenje petogodišnjeg Liama Ramosa i njegova oca u predgrađu Minneapolisa. Liam se vraćao kući iz škole u Columbia Heightsu, kad su ih, nekoliko minuta kasnije, zaustavili i priveli agenti ICE-a. Oboje su potom prebačeni stotinama kilometara dalje, u pritvorski centar u Teksasu.

Prema iskazima školskih djelatnika, agenti su dječaka izveli iz automobila i iskoristili ga kao mamac. Jedan od agenata odveo ga je do ulaznih vrata i naredio mu da pokuca kako bi provjerio ima li još koga u kući. U kući nije bilo nikoga. Odrasla osoba koja ondje živi ponudila se da preuzme skrb o dječaku kako bi izbjegao pritvor, no agenti su to odbili. Liam je jedno od četvero djece iz istog školskog okruga koje su savezni agenti pritvorili u posljednja dva tjedna.

Foto: Evelyn Hockstein

Podsjetimo, samo nekoliko dana ranije agenti ICE-a u Minneapolisu priveli su i dvogodišnju djevojčicu s ocem Elvisom Joelom. Tek nakon pravne intervencije djevojčica je vraćena majci. Prema odvjetnici Kiri Kelley, agenti su bez naloga ušli u dvorište obitelji, a jedan je navodno razbio staklo na automobilu dok je dijete bilo unutra. Unatoč molbama, ocu nije dopušteno da dijete preda majci ili drugim članovima obitelji.

Nemiri su izbili početkom godine nakon što su agenti ICE-a usmrtili američku državljanku Renee Good (37). Prosvjedi protiv ICE-a tad su se proširili na više saveznih država. Sredinom siječnja uhićen je i Rafael Andres Rubio Bohorquez, zaposlenik Gradskog vijeća New Yorka, za kojega ICE tvrdi da je 2017. ušao u zemlju s turističkom vizom i nikad nije otišao. Gradsko vijeće je te navode odbacilo.

Građani Minnesote svjedoče o pojačanoj prisutnosti agenata u blizini škola i stambenih četvrti. Šef policije Minneapolisa, Brian O’Hara, potvrdio je da je zatražio uključivanje državne istražne agencije, no savezne snage su, unatoč sudskom nalogu, istražiteljima u početku odbile pristup mjestu pucnjave. U međuvremenu, savezna država Minnesota tužila je Trumpovu administraciju tvrdeći da masovni raspored saveznih agenata predstavlja “saveznu invaziju”. 