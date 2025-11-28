Stravične poplave na jugoistoku Azije: Poginulo više od 160 ljudi

Broj poginulih u poplavama diljem jugoistočne Azije u petak se popeo na najmanje 161, a vlasti u regiji nastoje spasiti zaglavljene osobe, obnoviti opskrbu električnom energijom i telekomunikacije te koordinirati spasilačke napore dok se voda počela povlačiti
Veliki dijelovi Indonezije, Malezije i Tajlanda su pogođeni jednotjednom obilnom kišom i rijetkom tropskom olujom koja se formirala u Malajskom prolazu
Veliki dijelovi Indonezije, Malezije i Tajlanda su pogođeni jednotjednom obilnom kišom i rijetkom tropskom olujom koja se formirala u Malajskom prolazu
Veliki dijelovi Indonezije, Malezije i Tajlanda su pogođeni jednotjednom obilnom kišom i rijetkom tropskom olujom koja se formirala u Malajskom prolazu
Dodatnih 46 ljudi je poginulo zbog ciklona u Šri Lanci, kazale su vlasti
Na teško pogođenom indonezijskom otoku Sumatri, potvrđeno je da su do petka ujutro smrtno stradale 52 osobe, rekao je Abdul Muhari, glasnogovornik indonezijske službe za katastrofe
U regiji Padang Pariaman na Sumatru, gdje su preminule ukupno 22 osobe, stanovnici su se suočili s razinom vode od najmanje metra i do njih spasilačke ekipe u petak još nisu doprle
"Ostajemo bez potrepština i hrane", kazao je 40-godišnji stanovnik Muhammad Rais koji je bio prisiljen preseliti se na drugi kat svoje kuće u četvrtak kako bi pobjegao od brzo rastuće vode
Telekomunikacijski sustav nije funkcionirao u nekim dijelovima otoka, a vlasti su radile na obnavljanju opskrbe električnom energijom i čišćenju cesta blokiranih klizištima
Tajlandska vlada je u priopćenju rekla da je 87 osoba poginulo u poplavama u osam južnih pokrajina. Kazala je da je ukupno pogođeno preko 3,5 milijuna ljudi
U Maleziji, gdje su potvrđene smrti dvije osobe, tropska oluja Senyar je došla na tlo oko ponoći i otada je oslabila. Meteorološke vlasti su najavile obilnu kišu i vjetrove te upozorile da bi nemirno more moglo predstavljati rizik za manje brodove
Ukupno 30.000 evakuiranih osoba je u skloništima, što je manje nego u četvrtak kada ih je tamo bilo 34.000
