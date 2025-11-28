Obavijesti

Stravične poplave na jugoistoku Azije: Poginulo više od 160 ljudi

Broj poginulih u poplavama diljem jugoistočne Azije u petak se popeo na najmanje 161, a vlasti u regiji nastoje spasiti zaglavljene osobe, obnoviti opskrbu električnom energijom i telekomunikacije te koordinirati spasilačke napore dok se voda počela povlačiti
INDONESIA SUMATRA FLOODS LANDSLIDES
Veliki dijelovi Indonezije, Malezije i Tajlanda su pogođeni jednotjednom obilnom kišom i rijetkom tropskom olujom koja se formirala u Malajskom prolazu | Foto: Profimedia
