Stravični prizori s ulica Pariza: Policija bacila suzavac na ljude

Francuska policija bacila je suzavac na maskirane prosvjednike u središtu Pariza u srijedu dok su tisuće ljudi koristile prvosvibanjski skup kako bi prosvjedovali protiv politike predsjednika Emmanuela Macrona.

Radnički sindikati i tzv. 'žuti prsluci' bili su na ulicama širom Francuske samo nekoliko dana nakon što je Macron iznio političke prijedloge uključujući porezne rezove u visini 5 milijardi eura.

Chaos in the streets of #Paris during #MayDay #YellowVest demonstration https://t.co/f12FtZbgQQ pic.twitter.com/ZsQLLHfCDL