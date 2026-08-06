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DVOJE OZLIJEĐENIH

STRAVIČNI PRIZORI TEŠKE NESREĆE U ZAGREBU Auto se prepolovio, čovjek poginuo

Čovjek je poginuo, a dvoje ljudi je ozlijeđeno u teškoj nesreći koja se u srijedu oko 22 sata dogodila u Ulici dr. Luje Naletilića u Odranskom Obrežu, u predgrađu Zagreba. Auto je iz zasad neutvrđenih razloga sletio s kolnika, a od siline udara vozilo se prepolovilo.
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Zagreb: Teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala
Na mjesto nesreće odmah su stigli policija, hitna pomoć i vatrogasci koji su iz smrskanog automobila izvlačili unesrećene. | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Na mjesto nesreće odmah su stigli policija, hitna pomoć i vatrogasci koji su iz smrskanog automobila izvlačili unesrećene. | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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