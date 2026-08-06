STRAVIČNI PRIZORI TEŠKE NESREĆE U ZAGREBU Auto se prepolovio, čovjek poginuo

Čovjek je poginuo, a dvoje ljudi je ozlijeđeno u teškoj nesreći koja se u srijedu oko 22 sata dogodila u Ulici dr. Luje Naletilića u Odranskom Obrežu, u predgrađu Zagreba. Auto je iz zasad neutvrđenih razloga sletio s kolnika, a od siline udara vozilo se prepolovilo.
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Na mjesto nesreće odmah su stigli policija, hitna pomoć i vatrogasci koji su iz smrskanog automobila izvlačili unesrećene.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Na mjesto nesreće odmah su stigli policija, hitna pomoć i vatrogasci koji su iz smrskanog automobila izvlačili unesrećene. |
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Na mjesto nesreće odmah su stigli policija, hitna pomoć i vatrogasci koji su iz smrskanog automobila izvlačili unesrećene.
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Kako su potvrdili iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, sve tri osobe spašavane su iz vozila.
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Na mjestu je bilo puno policije, hitne, vatrogasaca. Bili smo u prolazu nakon što se nesreća dogodila, izgledalo je jako strašno. Rekla bih da su u autu bili svi mladi ljudi - ispričala nam je čitateljica koja se zatekla na mjestu nesreće.
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Neslužbeno doznajemo da su liječnici na mjestu događaja dugo pokušavali reanimirati osobu koja je smrtno stradala, no unatoč velikim naporima nisu je uspjeli spasiti zbog težine ozljeda.
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Policija obavlja očevid kojim će utvrditi sve okolnosti ove teške prometne nesreće.
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