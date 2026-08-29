Stravično nevrijeme kod Cipra: Tri broda udarila u stijene i potonula, čovjek poginuo

Jedna je osoba poginula, a šest ih je spašeno nakon što je snažno nevrijeme praćeno uzburkanim morem uzrokovalo udaranje triju brodova u stijene i njihovo potonuće kod Cipra u subotu, javljaju lokalni mediji.

Muškarac je izvučen bez svijesti iz mora spasilačkim helikopterom u blizini rta Cape Greco na jugoistočnoj obali otoka i naknadno je proglašen mrtvim, dok je dvoje preživjelih zadržano na liječenju u bolnici, izvijestio je portal Sigmalive.

Jaka kiša i snažni vjetrovi zahvatili su mediteranski otok u subotu, što je poplavilo ulice, pokrenulo klizišta i srušilo brojna stabla.

Vatrogasna služba primila je brojne hitne pozive zbog štete od oluje. Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je većina intervencija bila u području oko glavnog grada Nikozije.