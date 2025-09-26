Stravično ubojstvo u Turskoj: Uhodio suprugu, želio se pomiriti pa je ubio sačmaricom

Eser (42) je tog dana podnijela ukupno četvrtu po redu zabranu prilaska protiv bivšeg supruga Atille (44). Bilo joj je dosta nasilja kojeg je godinama trpjela u braku i zbog čega je naposljetku i otišla. Ipak, Eser nije niti slutila da će joj to biti zadnji trenuci u životu.

Stravičan slučaj datira još iz svibnja, a kako prenosi Mirror.co, proširila se se snimka na njoj je muškarac progoni suprugu u hodnicima privatne bolnice u Turskoj, u kojoj je ona radila. Hladnokrvno ju je upucao sačmaricom i pobjegao.

Na nadzornim kamerama vidi se kako Atilla ulazi u uredske prostorije bolnice noseći veliku pušku. Čim ga je bivša supruga ugledala, pokušala je pobjeći u susjednu sobu zajedno s kolegicom, no on ih je počeo proganjati dok su užasnuti promatrači bježali u suprotnom smjeru.

Eser je podigla ruke u zrak u uzaludnom pokušaju da se zaštiti od napada. On nije mario, upucao ju je te je ispalio još dva hica u beživotno tijelo.

Nakon brutalnog napada, Atilla je pobjegao, a Eser su kolege prevezle u operacijske prostorije bolnice. Nažalost, nije joj bilo spasa.

Bivši ju je suprug neprestano uhodio u pokušaju da se pomire. Policija ga je brzo uhitila, a tijekom ispitivanja priznao je zločin, a tužiteljstvo za njega traži kaznu doživotnog zatvora. Trenutačno čeka suđenje.