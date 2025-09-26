Obavijesti

Stravično ubojstvo u Turskoj: Uhodio suprugu, želio se pomiriti pa je ubio sačmaricom

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Federico Gambarini/DPA

Stravičan slučaj datira još iz svibnja, a proširila se se snimka na njoj je muškarac progoni suprugu u hodnicima privatne bolnice u Turskoj, u kojoj je ona radila. Hladnokrvno ju je upucao sačmaricom i pobjegao.

Eser (42) je tog dana podnijela ukupno četvrtu po redu zabranu prilaska protiv bivšeg supruga Atille (44). Bilo joj je dosta nasilja kojeg je godinama trpjela u braku i zbog čega je naposljetku i otišla. Ipak, Eser nije niti slutila da  će joj to biti zadnji trenuci u životu.

Stravičan slučaj datira još iz svibnja, a kako prenosi Mirror.co, proširila se se snimka na njoj je muškarac progoni suprugu u hodnicima privatne bolnice u Turskoj, u kojoj je ona radila. Hladnokrvno ju je upucao sačmaricom i pobjegao.

Na nadzornim kamerama vidi se kako Atilla ulazi u uredske prostorije bolnice noseći veliku pušku. Čim ga je bivša supruga ugledala, pokušala je pobjeći u susjednu sobu zajedno s kolegicom, no on ih je počeo proganjati dok su užasnuti promatrači bježali u suprotnom smjeru.

CIRKUS NA SUDU Optužili ga da je raskomadao i bacio djeda u šumu, na suđenju tvrdi: 'Psihički sam nestabilan'
Optužili ga da je raskomadao i bacio djeda u šumu, na suđenju tvrdi: 'Psihički sam nestabilan'

Eser je podigla ruke u zrak u uzaludnom pokušaju da se zaštiti od napada. On nije mario, upucao ju je te je ispalio još dva hica u beživotno tijelo.

Nakon brutalnog napada, Atilla je pobjegao, a Eser su kolege prevezle u operacijske prostorije bolnice. Nažalost, nije joj bilo spasa. 

Bivši ju je suprug neprestano uhodio u pokušaju da se pomire. Policija ga je brzo uhitila, a tijekom ispitivanja priznao je zločin, a tužiteljstvo za njega traži kaznu doživotnog zatvora. Trenutačno čeka suđenje.

