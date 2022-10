Stričak: Zatekao sam se na krivom mjestu u krivo vrijeme

Nakon što se u petak u javnosti pojavila video snimka koja prikazuje događaje od 24. rujna u kojima je ozlijeđen, varaždinski župan Anđelko Stričak priopćenjem je poručio kako se te večeri "zatekao na krivom mjestu u krivo vrijeme" te je ostao pri prije iznesenoj verziji događaja.

Telegram je danas objavio da je došao u "posjed snimke tučnjave koja se u ranim jutarnjim satima 24. rujna dogodila u varaždinskom klubu ‘Strauss’ te da se na njoj "jasno vidi, iako je to dosad uporno demantirao, da je HDZ-ov župan Anđelko Stričak fizički napao mladića koji je kasnije zbog događaja dobio prekršajnu prijavu".

Župan je u priopćenju medijima podsjetio da je o okolnostima napada na sebe dao izjavu na konferenciji za novinare u ponedjeljak. „Objavljena snimka potvrđuje da sam sve vrijeme bio za svojim stolom i nikoga nisam napao niti udario. Nažalost, te večeri sam se zatekao na krivom mjestu u krivo vrijeme”, poručio je župan Stričak.

Incident u kojem je ozlijeđen župan Varaždinske županije dogodio se u noći s 23. na 24. rujna na terasi varaždinskog kafića. Nakon što ga je muška osoba pogodila čašom u glavu, Stričaku je u varaždinskoj bolnici pružena liječnička pomoć gdje je zbog posjekotina dobio desetak šavova.

Kako je izjavio medijima u ponedjeljak, on i njegovi kolege cijelo su vrijeme bili na terasi te sve do oko 3 sata kada su gosti kafića počeli izlaziti, nisu bili u doticaju s nikim, nisu nikome prilazili niti su ikoga zadirkivali.

„Potom je par osoba prišlo za naš stol, mi smo procijenili da je vrijeme da krenemo doma i kad smo krenuli, pogođen sam čašom iznad lijevog oka”, izjavio je župan na konferenciji za medije u ponedjeljak.

Varaždinska policija prije je o tom incidentu kratko izvijestila, ne navodeći identitet sudionika, da je oko 3,20 sati na terasi ugostiteljskog objekta u ulici Ivana Padovca u Varaždinu došlo do narušavanja javnog reda i mira od strane dvojice muškaraca starosti 24 i 49 godina. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su obojica počinila prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Na pitanje novinara o tom incidentu nakon objavljenog video isječka, premijer Plenković je danas poručio da će to ispitati policija, a kako u svakom slučaju nije dobro da se to dogodilo. "To nije situacija u kojoj bi se čovjek na toj dužnosti trebao naći”, rekao je.

No, istaknuo je da ne vidi razloga zašto bi, u ovoj fazi, Stričak trebao biti sankcioniran u stranci. “Dobro je da policija utvrdi sve što se dogodilo, a to da je on dobio u nekom kafiću usred Varaždina čašu u glavu, to nije baš dobro. Prije svega za onog tko je čašu bacio. Ne vidim da je on nekog udario ili da je nešto bacio”, rekao je premijer i predsjednik HDZ-a.

Ostavku varaždinskog župana Stričaka danas su zatražili Most i Reformisti.

