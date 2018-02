Strmotu nakon ostavke zovu u druge stranke: 'Želimo takve!'

Možda je ipak svjetlo na kraju tunela. Ovakvi nam i trebaju ako mislimo da nam ikad bude bolje. Na mladima svijet ostaje. Bravo. Svaka ti čast, Marine. Ovo je jedinstven primjer kakav nismo imali prilike vidjeti, naklon do poda gospodinu Strmoti, samo se bojim da čovjek ne nastrada poslije ovoga.

To su neki od komentara koji su se vidjeli i čuli po društvenim mrežama i u Biogradu na moru, rodnom gradu Marina Strmote. On je do nedavne javne i šokantne ostavke na konferenciji za novinare bio državni tajnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu skrb. Danas mu ljudi daju podršku, dive se hrabrosti, ali se i boje za njegovu daljnju političku karijeru pod skutima moćnog HDZ-a.

- Način na koji je to napravio je njegova osobna i emocionalna odluka. Strmota je dobar momak i surađivali smo na nekim projektima oko dječjih vrtića. Smatram da je možda i prije razmišljao o ostavci, možda nije bio zadovoljan brzinom rješavanja stvari u Ministarstvu, ali znam da je tamo bio i pažen i mažen. On je doktor, profesor, ali za politiku treba imati dobar želudac i naučiti da sve ne funkcionira kako bi trebalo. Mene je začudilo kad je uopće prihvatio ući u politiku. Jer, knjiga je jedno, život je drugo, a ovo su vučja vremena. Mlad je i nadobudno je vjerovao da će ulaskom u politiku napraviti čudo. Ali, nemaju svi živaca i energije za izdržati. Ja sam gradonačelnik 12 godina i dan danas ratujem s ljudma da uopće na vrijeme dođu na posao - kazao nam je Ivan Knez, gradonačelnik Biograda i predsjednik gradskog odbora HDZ-a, pokazujući nam liste sa zabilješkama o minutama zakašnjenja djelatnika gradske uprave i rubrike za opravdanje tog kašnjenja.

'Uvijek je bio osjetljiv na nepravdu'

Marinov otac Mirko Strmota rekao nam je da mu je sin oduvijek bio emotivac osjetljiv na nepravdu.

- Jedino je u takvim slučajevima imao kraći fitiljić. Inače je bio kao dijete odličan učenik koji je uvijek imao vremena za svoje društvo. Nikad ne zaboravlja prijatelje - rekao nam je Mirko Strmota.

Bivši državni tajnik respekt je "pobrao" i među pripadnicima drugih stranaka koji su ga pozvali u svoje redove.

- Izuzetno ponosan što je hrabri i pošteni Marin Strmota, zbog istine, koju je javno kazao davši pritom ostavku na mjesto tajnika Ministarstva, rođen i odrastao u mom Biogradu na Moru - kazao nam je Ante Fuzul, oporbeni vjećnik Modesa u biogradskom Gradskom vijeću.

- Vjerujem da je to do dobrog odgoja oca i majke koji su ga skromno i pošteno podizali. Nije zgrnuo bogatstvo niti se uhljebio, nego je na poziciju državnog tajnika u Ministarstvo došao kao demografski stručnjak. Mislim da će ovaj istup rezultirati time da više nikad neće moći doći do posla zahvaljujući stranačkoj pripadnosti, a imat će problema zaposliti se i kao stručnjak. Vjerojatno će ga pokušati dikskreditirati kao stručnjaka i kao čovjeka, što HDZ uredno radi svima koji im se javno suprostave. Vjerujem da je njegova reakcija bila bez umišljaja i bez plana, da je nezadovoljstvo koje osjeća zbog nerada u Ministarstvu jednostavno kulminiralo u tom trenutku i da je sve što je rekao, rekao od srca. Tako mu je izgledao nastup. Moja prva rekacija bila je: "Gospodine Strmota, kapa do poda." Shvatio sam koliko je trebalo imati hrabrosti koju ovaj mladić neosporno ima za reći pred medijima ono što je rekao. Razotkriti u potpunosti predstavu koja je na repertoaru stranke na vlasti. Ne vjerujem da je ovo ishitreni potez dokazanog stručnjaka, ono čega se bojim je da će ga vladajući sad pokušati diskreditirati u svim segmentima njegova rada u ovoj Vladi. Iako nije rekao ništa što nije jasno većini ljudi u ovoj zemlji, jer vidimo i sami da nam preko noći nestaju cijeli gradovi, prvi je jasno sa visoke funkcije ove vlade rekao da je car gol. Da ne postoji ništa u cijelom tom programu što bi zaustavilo taj trend iseljavanja i demografskog minusa. Jer, samo iz Biograda u posljednjih pet godina iselilo je 500 ljudi. Vrata u Modesu su mu otvorena, takve ljude želimo u svojoj stranci, ako želi, može doći kod nas - dodao je Ante Fuzul koji je ujedno i koordinator županijske organizacije te stranke.