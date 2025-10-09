Obavijesti

POSTIGNUT DOGOVOR

Stručnjaci o miru u Gazi: Nije kraj dok borbe ne stanu...

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 2 min
Dobro je što su postignuti dogovori, no najvažnije je vidjeti kako će oni biti provedeni u praksi. Sama činjenica da su pregovori završili pozitivno ne znači automatski i kraj sukoba, kaže Ogorec

Izrael i Hamas dogovorili su se o prvoj fazi plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, sporazumu o prekidu vatre i taocima koji bi mogao otvoriti put okončanju krvavog dvogodišnjeg rata na Bliskom istoku. Neizravni razgovori u Egiptu rezultirali su dogovorom o početnoj fazi Trumpovog okvira od 20 točaka za uspostavljanje mira u palestinskoj enklavi.

Prema pisanju The Jerusalem Posta, novi sporazum o Gazi predviđa oslobađanje svih živih talaca u roku od nekoliko dana, dok će se izraelske obrambene snage (IDF) povući na unaprijed dogovorenu liniju.

Jedan od ključnih članova kabineta, ministar financija Bezalel Smotrich, već se javno izjasnio protiv sporazuma. Smotrich, jedan od vođa krajnje desnice u izraelskoj vladi, na društvenim mrežama je napisao kako mu se osjećaji miješaju. Naveo je kako osjeća ogromnu radost zbog oslobađanja talaca, ali istovremeno i veliki strah zbog puštanja palestinskih zatvorenika. 

- Samo iz tog razloga nećemo se moći pridružiti kratkim, herojskim proslavama i glasati za sporazum - rekao je Smotrich.

Sporazum o prekidu vatre između Izraela i palestinskog pokreta Hamas stupit će na snagu u danas u 11:00 po srednjoeuropskom vremenu, odmah nakon službene ceremonije potpisivanja u egipatskom gradu Sharm el-Sheikhu, objavili su izraelski mediji, prenosi Anadolu. Prema pisanju lista Yedioth Ahronoth, izraelski sigurnosni kabinet sastat će se u 17 sati po lokalnom vremenu (16 sati po srednjoeuropskom) kako bi odobrio sporazum o prekidu vatre postignut s Hamasom.

U međuvremenu, Iznad Gaze se vidi dim, a tijekom noći čule su se eksplozije, prenose agencija. Dok mnogi slave sporazum koji označava prvu fazu mirovnog plana Donalda Trumpa, prekid vatre još nije stupio na snagu. Izraelska vojska (IDF) upozorila je stanovnike Gaze da se ne vraćaju u područja gdje borbe još uvijek traju.

- Dobro je što su postignuti dogovori, no najvažnije je vidjeti kako će oni biti provedeni u praksi. Sama činjenica da su pregovori završili pozitivno ne znači automatski i kraj sukoba. Ako se uspije zaustaviti borbeno djelovanje, tada možemo govoriti o pravom uspjehu i koraku prema stabilnosti - rekao je stručnjak za međunarodne odnose Marinko Ogorec. 

Istaknuo je kako trenutna situacija predstavlja prekid vatre, što je važan, ali još uvijek privremen korak. 

- U ovom slučaju, postignuće administracije Donalda Trumpa može se smatrati uspjehom samo ako dođe do stvarnog i održivog prekida sukoba. Radi se o prekidu vatre, koji daje nadu, no potpuni mir je i dalje neizvjestan i zahtijevat će dodatne napore svih uključenih strana - rekao je Ogorec. 

Zaključuje da će se uspjeh vidjeti tek u narednom periodu, kada će se pokazati hoće li dogovor zaista zaustaviti borbene aktivnosti i otvoriti put ka trajnom rješenju. 

- Vidjet ćemo što će se događati u narednim mjesecima. Prekid sukoba je prvi korak, ali pravi test bit će hoće li se borbe doista zaustaviti i hoće li se uspostaviti trajni mir. Tek tada ćemo moći reći da su dogovori bili istinski uspješni - zaključio je Ogorec.

