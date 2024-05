Stručnjaci o nesreći: 'Ostali su bez goriva ili je otkazao motor'

Mogao je letjeti s obzirom na nesreću. Sve ovisi. Ne može se još znati što je bilo, osim ako netko od svjedoka nije nešto izjavio. Sumnjam da nije imao goriva, išao je bacati padobrance, ali i da nije imao goriva, on se može okrenuti i sletjeti natrag. Mislim da je to malo vjerojatno. Kad ima avion pun padobranaca, pilot mora jako kalkulirati koliko goriva može uzeti. Na to se mora stalno paziti, komentirao je Josip Milošević, sudski vještak za zrakoplovne nesreće, pad sportskog zrakoplova u šumi južno od Kerestinca, pri kojem je poginuo jedan čovjek, a četvero ih je ozlijeđeno.

- Može biti razlog to što se centar težišta aviona pomaknuo. Kad ukrcate padobrance, avion mora biti certificiran za određeni broj padobranaca, odnosno putnika. Nije isto ako voziš putnike koji imaju sjedala i padobrance koji nemaju sjedala. Oni sjede na podu, ako su se tijekom polijetanja maknuli prema repu zbog nekog razloga, u tom trenutku mijenja se centar težišta - rekao je Milošević i dodao da se zrakoplov nije zapalio jer ima rezervoare na krilima.

- Ako krilo nije puknulo, udarilo u stablo, onda se neće zapaliti. Odmah treba ići vidjeti ima li goriva u rezervoaru. Sumnja je najveća na nedostatak goriva ili kvar motora, treća je sumnja na poremećaj centra težišta - zaključio je Milošević.

Zrakoplovni stručnjak i analitičar Alen Šćuric smatra kako se sljedećih mjesec dana neće znati što je uzrok ove nesreće.

- Priča se da je otkazao motor. To je moguće, to se dešava redovno. Vi možete sletjeti bez motora, možete krstariti. Ljudi slijeću na autocestu, na polje... On je imao nesreću što je bio u predjelu šume, pa je pao na nos. Taj je avion već pao prije tri godine, imao je havariju, otkazao je motor pa je prisilno sletio i pao na krov. Njih je proizvedeno puno. U Hrvatskoj imamo posebnu službu koja se bavi istragom prometnih nesreća i uvijek dođu do zaključka što je zapravo uzrok. Cessne proizvode kao male avione, najveći ima 12 mjesta. Radi se u toliko mnogo primjeraka, pa sam siguran da nije riječ o pogrešci proizvođača. Toliko ih dugo rade da sam siguran kako nije do kompanije - rekao je Šćuric te odmah nastavio:

- Da nije imao goriva, ne vjerujem, ali moguće je. Nije da se avioni uvijek zapale. Pretpostavljam da je došao iznad šume, spustio se i samo se strovalio. Nije pao kao kamen jer bi se od tog udarca zapalio - rekao je Šćuric.