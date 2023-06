Stručnjaci o nesreći u Buzinu: 'Mladi vozači ovako se dokazuju jer dolaze ljudi koji ih gledaju'

Prometni stručnjaci raspravljali su u HRT-ovoj emisiji U mreži prvog o strašnoj nesreći u Buzinu u kojoj je prije nekoliko dana vozač (23) Mercedesa naletio na ljude. Sud mu je odredio mjesec dana istražnog zatvora.

Voditelj službe Prometne policije Josip Mataija rekao je kako se poduzelo što se trebalo poduzeti te da je postupak u tijeku. Komentirao je i suvozača koji je nakon nesreće izašao iz automobila, a već ga je ispitala policija. Mataija je rekao da ga u ovom trenutku ne dovode ni u kakvu vezu s uzrokom prometne nesreće.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dodao je kako je vozilo oduzeto, a da vozač nije bio pod utjecajem droga ili alkohola, prema preliminarnim testiranjima koje su obavili na licu mjesta.

Što se tiče kritika na račun policije, Mataija je rekao da zaprimaju stotine prijava tijekom vikenda te da ne mogu biti na svakom mjestu.

- Policija ima jako puno posla. Prosječno, dnevno, za dane vikenda, PU zagrebačka ima preko 300 raznih dojava. Ne možemo biti svugdje u svakom trenutku. Što se tiče PU zagrebačke, u prošloj, a i ovoj godini, smo imali 10 zasebnih akcija, svjesni, da tu može doći do problema. Poduzimamo maksimalno što možemo - rekao je.

Husinec o sudskom procesu: 'Postoje dvije osnovne taktike'

Vještak za cestovni promet, Goran Husinec, složio se s njime i rekao kako policija poduzima puno te da ne može policajac bit na svakom kutu.

- To je toliko automobila, pogotovo u Zagrebu. Svaki klub nekih ljubitelja automobila ima svoje susrete. I većinom ti susreti, u 95 posto slučajeva, proteknu mirno. Ljudi se sastanu, ne rade probleme. Kad se problemi krenu događati, onda je kasno - rekao je Husinec.

I Danijel Šaškin, predsjednik organizacijskog odbora WRC Rallyja odbacio je odgovornost policije te dodao kako će ovakvih stvari, nažalost, uvijek biti.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Husinec se osvrnuo i na sam sudski postupak.

- Sve zavisi o taktici odvjetnika. Postoje dvije osnovne taktike. Snimke postoje, ali sud je sud. Može se ići na priznanje i nekakvo sažaljenje jer ima bolesnog oca. Ili će se ići na kompletnu konfrontaciju i braniti se aktivnom obranom. U tom slučaju, sudu će trebati preko pet godina - zaključio je Husinec.

Objasnio je i zašto su mladi sve više skloni ovakvom ponašanju.

'Mladi vozači ovako se dokazuju jer imaju gledatelje'

- Mi imamo jedan sloj ljudi koji su problematični. Oni se dokazuju na ovakve načine. A dokazuju se zato što imaju gledatelje. Interesantno je da su se tamo u 22 sata pojavljivali ljudi sa strane koji dolaze to gledati. Dok god takvi ljudi imaju gledatelje, njih to interesira, oni se dokazuju i pokazuju - rekao je.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Ovakve nesreće se, dodao je, često dokazuju zbog potrebe za isticanjem hrabrosti i moći.

- Taj dečko je bio u skupom automobilu, sad je morao i dokazati još dvije stvari - morao je dokazati da zna voziti, što mu je pošlo po krivom. Morao je dokazati da je on hrabar i moćan jer samim time što on isključuje ESP i drifta, on pokazuje da se ne boji policije i da mu ne može nitko ništa - rekao je.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Mataija je rekao kako promjene nema bez edukacije, ali i represivnih mjera, a Šaškin smatra da su zajedničke akcije policije, karting klubova i HAK-a najbolje potencijalno rješenje.

- Mlade ljudi s viškom adrenalina treba uputiti u autoklubove, da se bave autoutrkama. Tu će naučiti što sve mogu prouzročiti svojim nemarom i pretjerivanjem. Imate super rješenja u Njemačkoj gdje mladi vozači ne mogu voziti jake automobile od 21. ili 23. godine. Treba kopirati ono što je dobro vani - zaključio je.