Stručnjaci o novom hrvatskom prijevodu Biblije: 'Mijenja se jezik, a s njim i prijevod'

'Nije tradicija da se držimo starog prijevoda, nego da radimo novi', istaknuo je dr.sc. Boris Beck govoreći o važnosti novih prijevoda Biblije i jeziku koji se mijenja s generacijama. O izazovima prevođenja govorilo se danas na tribini 'Biblija - Hrvatski standardni prijevod', na kojoj su predstavljeni proces nastanka novog hrvatskog prijevoda Svetoga pisma i odluke s kojima su se stručnjaci susretali tijekom rada. Na projektu je radilo 26 hrvatskih biblijskih i jezičnih stručnjaka. Hrvatsko biblijsko društvo prošlog je prosinca predstavilo novi prijevod Svetog pisma. U samo nekoliko mjeseci prvo izdanje je rasprodano, pa je u srpnju izašlo dotisnuto.

Zagreb: Tribina “Biblija - Hrvatski standardni prijevod” | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Prijevod su odobrile Hrvatska biskupska konferencija i Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, a interes čitatelja potvrdio je i dotisak nakon prvog izdanja. O novom hrvatskom prijevodu govorili su dr. sc. Mladen Horvat, dr. sc. Vinko Mamić, dr. sc. Marko Cifrak i dr. sc. Boris Beck. Beck je govorio o tome kako biblijski prijevodi s vremenom mogu postati udaljeni od jezika kojim ljudi govore. Iako se izvorni tekst ne mijenja, mijenjaju se iskustva čitatelja, način na koji razumiju pojedine riječi i svijet u kojem žive.

- Prevoditelji ne mogu samo zamijeniti riječ iz jednog jezika riječju iz drugoga. Potrebno je razumjeti kontekst, stil pojedinog biblijskog pisca i poruku koju je želio prenijeti. Digitalni rječnici i drugi alati olakšavaju provjeru značenja, no konačne odluke zahtijevaju detaljno proučavanje izvornika. Novi prijevod zato ne znači napuštanje tradicije, nego nastavak rada kako bi biblijska poruka ostala razumljiva i današnjim čitateljima. Pritom je važno sačuvati značenje izvornika, stil pojedinog biblijskog pisca i teološku poruku, a tekst prenijeti prirodnim suvremenim hrvatskim jezikom - objasnio je.

Zagreb: Tribina “Biblija - Hrvatski standardni prijevod” | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Jedan od prevoditelja, Mladen Horvat, na primjeru 22. psalma približio je koliko takav posao može biti složen. Prvi je korak pažljivo proučavanje hebrejskog izvornika, njegove gramatike i strukture. U hebrejskoj poeziji česti su paralelizmi, odnosno povezivanje dvaju dijelova retka u kojem drugi nadopunjuje ili pojašnjava prvi. Prevoditelj zato mora analizirati ne samo pojedine riječi nego i njihove međusobne odnose. Važno je razmotriti kako se određeni izraz uklapa u rečenicu, ali i u cijeli psalam.

- Već početni vapaj 'Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?' otvara pitanja o mogućim tumačenjima. Ponekad nije jednostavno odrediti na koji se dio rečenice odnosi pojedina riječ ili kako povezati njezine dijelove. Takve odluke mogu utjecati na razumijevanje cijelog odlomka, rekao je Horvat.

Horvat je govorio i o širem značenju psalma, koji ne govori samo o osjećaju napuštenosti i samoće nego otvara i pitanje odnosa ljudske patnje, vjere i nade u Božji odgovor. Zato je važno promatrati pojedine retke u kontekstu cijelog teksta, a ne ih tumačiti izdvojeno. Primjer 22. psalma pokazuje da prevođenje Biblije nije tek doslovno prenošenje riječi. Iza svake prevedene rečenice stoje dugotrajan rad, poznavanje jezika i teologije te niz odluka kojima se nastoji sačuvati poruka izvornika i istodobno je približiti suvremenom čitatelju.

U prijevodu se izbjegava imperfekt, smanjuje se uporaba aorista te se daje prednost perfektu u skladu s govornom praksom suvremenog standardnog jezika. To je donijelo i kritike dijela teologa i stručnjaka za Bibliju.