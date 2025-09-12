Obavijesti

News

Komentari 8
CHARLIE KIRK

Stručnjaci o ubojstvu Kirka: 'Jedan metak sa 130 metara. Nije amater, znao je što radi'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Stručnjaci o ubojstvu Kirka: 'Jedan metak sa 130 metara. Nije amater, znao je što radi'
Foto: Twitter

Smatra se da je amaterskom strijelcu relativno lako pogoditi torzo snajperom s te udaljenosti. Pogađanje glave ili vrata prvim hicem bilo bi manje vjerojatno

Jedan metak je u 12:30 na kampusu Sveučilišta Utah Valley, potencijalno promijenio SAD i više nego 9/11 2001. Ubojica nije ispalio nekoliko hitaca, poput Thomasa Matthewa Crooksa kada je pokušao ubiti Donalda Trumpa.

I dok je panika izbila u gomili od 3000 studenata koji su promatrali događaj, drugi video prikazao je muškarca kako trči preko krova višekatnice kampusa.. 

- Bilo je dobro pripremljeno i dobro isplanirano. Kad pogledate mjesto događaja, udaljenost, stres, skrivanje, čimbenike okoline, vjerujem da se ne radi o amateru koji je jednostavno odlučio jednog dana pronaći krov i imao sreće - rekao je Stuart Kaplan, bivši agent FBI-a, za Telegraph.

Pokretanje videa...

Ubijen Trumpov bliski saveznik Charlie Kirk 04:25
Ubijen Trumpov bliski saveznik Charlie Kirk | Video: 24sata/Reuters

Agenti su kucali na vrata u području kroz koje se vjeruje da je pobjegao, tražeći od stanovnika pristup kamerama. U šumi nedaleko od kampusa, policajci su pronašli snažnu pušku sa zatvaračem koja je sadržavala jedan ispaljeni metak i još tri neiskorištena metka.

Balistički stručnjaci složili su se da je za hitac bila potrebna obuka, iako je jedan od najpoznatijih američkih snajperista rekao da ima obilježja "internetskog pucača" a ne vojnika ili drugog profesionalca.

ATENTAT U AMERICI Uhitili su ubojicu Kirka. Identitet: Tyler Robinson (22)?
Uhitili su ubojicu Kirka. Identitet: Tyler Robinson (22)?

John Miller, analitičar za provođenje zakona i obavještajne službe, rekao je da činjenica da je jedan hitac ispaljen sa 130 metara sugerira da "nije bio amater". 

 - Ovo je netko tko je točno znao što radi... ovo nije bio amater - rekao je. 

Amater ili ne?

Smatra se da je amaterskom strijelcu relativno lako pogoditi torzo snajperom s te udaljenosti. Pogađanje glave ili vrata prvim hicem bilo bi manje vjerojatno.

Američki narednik Nikolas Ranstadt, koji je u Afganistanu postigao rekord za najveći snajperski pogodak s udaljenosti od 2065 metara, rekao je da još uvijek postoje znakovi amaterizma.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Uhitili su ubojicu Kirka. Identitet: Tyler Robinson (22)?
ATENTAT U AMERICI

Uhitili su ubojicu Kirka. Identitet: Tyler Robinson (22)?

Mislim da ga s velikom sigurnošću imamo u pritvoru, rekao je američki predsjednik Donald Trump
Uhvatili Kirkovog ubojicu, FBI uskoro drži presicu: Otkrili su identitet i dob osumnjičenika
UBOJSTVO KIRKA

Uhvatili Kirkovog ubojicu, FBI uskoro drži presicu: Otkrili su identitet i dob osumnjičenika

Na događaju na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah upucan je američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj Charlie Kirk. Kasnije je preminuo u bolnici. Trump je rekao da je ubojica uhićen
Dvogodišnje dijete umrlo u Slavonskom Brodu. Policija je objavila za što tereti roditelje
UHIĆENI SU

Dvogodišnje dijete umrlo u Slavonskom Brodu. Policija je objavila za što tereti roditelje

Policijski službenici će osumnjičene tijekom današnjeg dana uz kaznene prijave Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, objavila je policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025