Stručnjaci o ubojstvu Kirka: 'Jedan metak sa 130 metara. Nije amater, znao je što radi'

Jedan metak je u 12:30 na kampusu Sveučilišta Utah Valley, potencijalno promijenio SAD i više nego 9/11 2001. Ubojica nije ispalio nekoliko hitaca, poput Thomasa Matthewa Crooksa kada je pokušao ubiti Donalda Trumpa.

I dok je panika izbila u gomili od 3000 studenata koji su promatrali događaj, drugi video prikazao je muškarca kako trči preko krova višekatnice kampusa..

- Bilo je dobro pripremljeno i dobro isplanirano. Kad pogledate mjesto događaja, udaljenost, stres, skrivanje, čimbenike okoline, vjerujem da se ne radi o amateru koji je jednostavno odlučio jednog dana pronaći krov i imao sreće - rekao je Stuart Kaplan, bivši agent FBI-a, za Telegraph.

Agenti su kucali na vrata u području kroz koje se vjeruje da je pobjegao, tražeći od stanovnika pristup kamerama. U šumi nedaleko od kampusa, policajci su pronašli snažnu pušku sa zatvaračem koja je sadržavala jedan ispaljeni metak i još tri neiskorištena metka.

Balistički stručnjaci složili su se da je za hitac bila potrebna obuka, iako je jedan od najpoznatijih američkih snajperista rekao da ima obilježja "internetskog pucača" a ne vojnika ili drugog profesionalca.

John Miller, analitičar za provođenje zakona i obavještajne službe, rekao je da činjenica da je jedan hitac ispaljen sa 130 metara sugerira da "nije bio amater".

- Ovo je netko tko je točno znao što radi... ovo nije bio amater - rekao je.

Amater ili ne?

Smatra se da je amaterskom strijelcu relativno lako pogoditi torzo snajperom s te udaljenosti. Pogađanje glave ili vrata prvim hicem bilo bi manje vjerojatno.

Američki narednik Nikolas Ranstadt, koji je u Afganistanu postigao rekord za najveći snajperski pogodak s udaljenosti od 2065 metara, rekao je da još uvijek postoje znakovi amaterizma.