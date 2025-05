I dalje traže Gloriu: 'Roditelje i dijete koji se pod nadzorom viđaju ne ispušta se iz vida!'

Zagrebačka policija, u suradnji s kolegama iz drugih županija, ali i inozemstva, i dalje traži sedmogodišnju djevojčicu Gloriju Weiderer, koja je nestala iz jednog zagrebačkog trgovačkog centra tijekom sudski omogućenog i nadziranog susreta s majkom. Problematično je što djevojčica ima dvojno državljanstvo - hrvatsko i njemačko.

Ne ulazeći u slučaj, kazneni odvjetnik Branko Šerić govori nam kako se kod nepoštovanja sudskih odluka i nevraćanja djeteta, policija odmah mora konzultirati s Državnim odvjetništvom, nadležnim sudom pa i pravobraniteljicom za djecu.

- Oni su ti koji bi trebali predložiti što napraviti. Policija treba samo sprovesti odluke tih državnih tijela, a ne raditi na svoju ruku. Nitko o tome ne želi razmišljati, ali treba li nam opet slučaj iz Jankomira gdje je dijete završilo u Savi i nađeno je mrtvo u Beogradu - pita se Šerić.

Foto: nestali.gov.hr

Kako neslužbeno doznajemo, djevojčica je, no nije nam poznato kad se to dogodilo, bila pronađena bez pratnje roditelja, i unatrag nekoliko godina živi s udomiteljima, koji su joj skrbnici. Majci je sudski oduzeto pravo na stanovanje s djevojčicom jer sama o djetetu zbog određenih problema nije mogla skrbiti. Bilo joj je sudski dozvoljeno Gloriju viđati jednom tjedno na sat i pol vremena, no pod nadzorom socijalne službe.

U utorak 6. svibnja udomiteljica je Gloriju predala socijalnoj radnici i majci na dogovorenoj lokaciji, kao i obično, i zajedno su otišle u trgovački centar. Nakon određenog vremena majka je prevarila socijalnu radnicu rekavši joj da s malenom ide na toalet, iz kojeg se nisu vratile. Kako je to moguće, i je li majka možda imala nečiju pomoć - pitanja su na koja za sad nema odgovora.

- Ako je dijete odvela iz toaleta, nije mi jasno kako, jer sanitarni čvorovi u trgovačkim centrima imaju samo jedan ulaz, pred kojim je socijalna radnica morala biti. Gdje je bila? Mjeru nadzora tijekom viđanja sud određuje onda kad to viđanje može biti potencijalno štetno za dijete, primjerice ako roditelj može učiniti, ili izgovoriti nešto što bi štetilo djetetu - reći mu nešto neprimjereno, vršiti na njega emocionalni pritisak, ili ako roditelj ima problema s alkoholom ili drogom, objašnjava za 24sata socijalna radnica s iskustvom.

Kad se roditelj na viđanju pojavi u alkoholiziranom stanju ili drogiran, navodi primjer, nadzornik odmah prekida to viđanje i odvodi dijete natrag skrbniku, jednako tako ako roditelj počne pričati nešto što nije za dječje uši, primjerice prostačiti, govoriti mu protiv drugog roditelja i slično. Zato se roditelja i dijete ne pušta same, bez obzira događa li se susret u kući ili negdje vani. Teža mjera od viđanja pod nadzorom još je samo potpuno oduzimanje roditeljske skrbi. Nadzor se socijalnim radnicima dodatno plaća no toliko da, kako se može čuti od upućenih, nema dovoljno zainteresiranih za taj, jako odgovoran posao, za koji moraju biti i certificirani, educirani.

Foto: nestali.gov.hr

Ako postoji sudska odluka s kim će dijete živjeti, a drugi ga roditelj odvede bez pristanka roditelja s kojim dijete živi, to se smatra otmicom vlastitog djeteta, kaže Oliver Čanić, predsjednik Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo. Hrvatska je potpisnica haške Konvencije o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece, potpisnica je i Njemačka, ali BiH i Srbija, primjerice, nisu.

- U slučaju da roditelj odvede dijete u državu koja nije potpisnica konvencije, to može biti velik problem. S druge strane, imali smo slučaj kad je majka dijete odvela u Švedsku, da bi već kroz samo šest mjeseci čak i njihov vrhovni sud donio odluku da dijete mora vratiti u Hrvatsku, kaže Čanić.

Međunarodnom otmicom djece smatra se protupravno odvođenje i/ili zadržavanje djeteta: ako predstavlja povredu prava na skrb o djetetu, pojašnjavaju iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad. U takvim je slučajevima cilj osiguranje žurnog povratka protupravno odvedenog ili zadržanog djeteta te ostvarivanje kontakata djeteta s odvojenim roditeljem i s drugim osobama kojima to pravo pripada, pojašnjavaju iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Slučaj intenzivno prate i u nadležnom MInistarstvu obitelji i socijalne politike:

- Hrvatski zavod za socijalni rad i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike upoznati su s konkretnim slučajem te postupaju sukladno svojim nadležnostima. U kontaktu su s policijom te se razmjenjuju podaci, no budući da je istraga još uvijek u tijeku, ne možemo iznositi detaljnije informacije. Kad budemo u mogućnosti, o svemu ćemo vas pravovremeno obavijestiti - naveli su iz te institucije s obzirom na to da je dijete odvedeno tijekom susreta pod nadzorom socijalne službe.