Stručnjaci za kemijsko oružje pokušat će danas ući u Doumu

Stručnjaci OPCW-a će "nastaviti misiju u Siriji kako bi prikupili podatke o navodnom korištenju kemijskog oružja u Doumi", stoji u priopćenju organizacije.

Stručnjaci svjetske Organizacije za zabranu kemijskog oružja (OPCW) danas će pokušati ući u sirijski grad Doumu na koji je navodno izvršen napad kemijskim oružjem, samo nekoliko sati nakon što su zapadne zemlje u znak odmazde napale Siriju.

Sjedinjene Države, Velika Britanija i Francuska u noći na subotu ispalile su više od stotinu projektila na Siriju u prvoj koordiniranoj zapadnjačkoj vojnoj intervenciji protiv vlade u Damasku. Objasnili su da su napadi kazna za ubojstvo toksičnim oružjem više desetaka ljudi, među kojima je bilo puno djece i žena.

Službeni Damask i njegov saveznik Rusija osudili su zapadnjačku akciju, osobito zato što zapadne sile nisu pričekale rezultate misije OPCW-a čija je svrha ustanoviti je li se radilo o napadu kemijskim oružjem.

Ako sigurnosne okolnosti dopuste, članovi OPCW-a će nakratko u subotu biti pušteni u Dumu. Oni će utvrditi je li bilo upotrebe kemijskog oružja, no neće izvijestiti tko je za to kriv.

#BREAKING UN Security Council will meet at 1500 GMT over Syria air strikes