Stručnjak o prijetnjama Vladi: 'Začudilo me komentiranje toga, to se u svijetu ne radi'

Danas je ispred Banskih dvora bila interventna policija zbog prijetnji upućenih ministrima i premijeru.

Kako smo ranije neslužbeno doznali, muškarac je nazvao policijsku postaju u Zagrebu te poručio kako će "ubiti premijera i njegove ministre". Policija je odmah krenula u potragu za nepoznatim muškarcem.

- Problem je što sigurnosnu ugroženost premijera prosuđuje MUP, posebna služba Ravnateljstva policije. Njima asistira SOA, nije ona zadužena za prosudbu ugroženosti premijera i drugih - komentirao je za Dnevnik Nove TV stručnjak za sigurnost Ivica Mandić.

- Netko je prosudio da bi trebalo pokazati mišiće i tu su prijetnju shvatili ozbiljno, može se zaključiti da iza toga postoji spoznaja otprije nekada, da se ne radi o nasumičnom pogađanju koliko je ta prijetnja opasna ili nije opasna - dodao je Mandić.

- Začudilo me, dok je operacija u tijeku, javno komentiranje toga. Inače u svijetu visoki dužnosnici ne komentiraju obavještajno-sigurnosne operacije, to komentira onaj tko je za to nadležan. Nadležnost za sigurnost Vlade, premijera i VIP osoba svih je u nadležnosti MUP-a po Zakonu o policiji i oni znaju zašto su uradili ovo i zašto je trebalo uraditi - rekao je Mandić.

- Vjerojatno su profesionalci u MUP-u prosudili da se radi o nečemu što je relativno vjerojatno da bi netko napravio i onda su pokrenuli ovakvu operaciju - dodao je.

- Vrhunski stručnjaci, kad se odradi ono što se treba odraditi, trebaju reći što imaju o tome ono što imaju za javnost, a onaj dio koji je tajan se izvjesti državni vrh i poduzmu se mjere do promjene zakona - zaključio je Mandić.

Kako doznaje RTL, prijetnju je uputio muškarac iz inozemstva što policija otežava potragu.

