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DJEČAK(3) TEŠKO OPEČEN

Stručnjak o tragediji u Zadru: ’Djeca stradavaju jer se uporno roditeljima daje nova šansa’

Piše Petra Mustać,
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Stručnjak o tragediji u Zadru: ’Djeca stradavaju jer se uporno roditeljima daje nova šansa’
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Policija završila istragu i tereti majku opečenog djeteta za dva kaznena djela

Dva dana nakon požara u zadarskom stanu u kojem je teško stradao trogodišnjak, policija je završila krim istraživanje. Sumnjiče 36-godišnju hrvatsku državljanku za dva kaznena djela - povredu djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Nakon provedenoga kriminalističkog istraživanja ženu su predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske. Kaznenu prijavu podnijeli su nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru, objavili su iz PU zadarske.

Susjedima u zgradi u kojoj je izbio požar još se sliježu dojmovi. No ponavljaju jedno - kako je bilo vidljivo da je dječak koji je živio s majkom bio često ostavljan sam, kako je u kontrolu dolazila socijalna radnica te da su stanari i sami zaključili kako je dijete bez adekvatnog nadzora i skrbi.

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- Mi smo učinili što sto mogli. Zvali smo policiju na slučajeve agresije i vike, socijalnim radnicama rekli smo da znamo viđati dijete bez nadzora, a sve je kulminiralo požarom u kojem je stradalo dijete. Ono je sad pod liječničkom skrbi, zaista se svi nadamo da će biti dobro - kažu nam stanari.

No i dio dječakove obitelj prijavljivao je neadekvatno ponašanje majke. U izjavi za Zadarski list dječakova polusestra rekla je da se godinama suočavala s krajnjom nebrigom te da su institucije obaviještene o kakvim je problemima riječ.

- I prije ovoga dogodilo se da je ostavila dijete, navodno ga je zaboravila. Kako možeš zaboraviti vlastito dijete? Mogao ga je udariti automobil, tko bi tad odgovarao? - kaže ona.

Nadležno Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike zatražilo je od nadležnog Područnog ureda informacije o svim postupanjima u konkretnoj obitelji, mjerama koje su poduzimane s ciljem zaštite djeteta te aktualna postupanja. Nakon što ih prime, odlučit će o eventualnom pokretanju izvanrednog upravnog nadzora, objasnili su.

DETALJI UŽASA U ZADRU Uhićena majka djeteta u Zadru, ostavila ga je samog u stanu u kojem je izbio požar. Kritično je
Uhićena majka djeteta u Zadru, ostavila ga je samog u stanu u kojem je izbio požar. Kritično je

Stručnjak koji je više od 20 godina proveo u sustavu socijalne politike, ne ulazeći u konkretan slučaj, kaže da je zakon dobar, ali se ne primjenjuje.

- U biti se uporno daju nevjerojatne šanse roditeljima da se poprave i poboljšaju, a koje na kraju ispadnu jalove. U tom vremenu pate djeca, koja nemaju uvjete za normalan razvoj, ili se, kao u ovom posljednjem slučaju, dogodi tragedija. Sustav odugovlači s oduzimanjem roditeljskih prava, a one su mogle biti brže, pa bi se smanjila šansa da se dogodi situacija u kojoj stradavaju djeca - kaže stručnjak. 

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